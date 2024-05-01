OVO JE ČOLINA SUPRUGA: Skoro nikad se ne pojavljuje u javnosti zbog jezivog razloga, Zdravko je jednom prilikom i otkrio zašto

Zdravko Čolić, na čiju je kuću bačena bomba, i dalje je miljenik žena. Baš kako je i bilo od kada je kročio na estradnu scenu.

Mnoge su ga želele, a jedna ga je osvojila. Njegova supruga Aleksandra Čolić, majka njegove dve ćerke. Ona ne voli medijsko eksponiranje. Posvećena je porodici i gotovo ju je nemoguće videti je sa suprugom na nekom događaju.



Poslednji put Aleksandra je viđena leta 2024. godine kada je s ćerkama došla na Čolin nastup u najvećoj diskoteci na Crnogorskom primorju. I tada se trudila da bude neprimetna.

Tada su je snimile kamere Kurir televizije, a nekoliko meseci ranije uslikao ju je i naš paparaco.

Aleksandra i Zdravko su se venčali 1. maja 2001. godine. On je tada imao 50 godina. Pre toga su se zabavljali 11 godina. Upoznali su se dok je ona studirala geografiju.

Jednom prilikom je otkrio da ga je Aleksandra osvojila svojom jednostavnošću. I svi oni koji su je videli upravo su to rekli. Potpuno opuštena žena, koja nije opterećena slavom svog muža.

– Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj. Aleksandra je studirala u Beogradu, pa smo nastavili da se viđamo, a vremenom smo započeli i vezu – ispričao je svojevremeno Čola u jednom od intervjua.

Inače, njegova supruga je jednom prilikom napravila presedan pa je pristala da se pojavi u jednom spotu svog supruga. Ona se pojavljuje u poslednjem kadru videa za numeru “Tebe čuvam za kraj”.Na njenu odluku da se ne ekponira u javnosti uticao je jedan nemili događaj o kojem je Čola pričao.

– Mnogo toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica.

To je bilo davno, ali se i dan-danas sećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti – rekao je Čola u jednom intervjuu.

