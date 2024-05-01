Kardiokirurg podijelio 6 savjeta šta napraviti tokom srčanog udara ako ste sami

Podijelio šest savjeta

Prvo treba odmah nazvati hitnu pomoć (112), rekao je kardiokirurg. Dodao je da, ako vam liječnik nije drugačije savjetovao i niste alergični na aspirin, treba sažvakati jednu tabletu (ne progutati je cijelu). Međutim, s aspirinom treba biti oprezan – u slučaju srčanog udara može smanjiti simptome, no ako pogrešno procijenite svoje stanje i ako se ne radi o srčanom udaru, neka druga stanja može pogoršati.

Ako je noć, preporučio je upaliti sva svjetla u kući i vani kako bi hitne službe što lakše pronašle adresu. Zatim je važno otključati, a još bolje i otvoriti ulazna vrata, kako bi hitna pomoć mogla ući čak i ako osoba izgubi snagu ili svijest.

Nakon toga treba sjesti ili leći, kako se u slučaju gubitka svijesti ne bi palo i dodatno ozlijedilo glavu. I na kraju, nazvati prijatelja ili člana obitelji i ostati s njima na telefonu do dolaska hitne pomoći – tako netko zna što se događa i može reagirati ako se stanje pogorša.

Kardiokirurg je naglasio da je u takvom trenutku teško sve zapamtiti, ali da i jedna ili dvije od ovih stvari mogu doslovno spasiti život.

