Ne zanemarujte ove promjene u ustima: Mogu ukazivati na manjak vitamina B12

U takvim situacijama tijelo često šalje signale, a neki od njih mogu se pojaviti upravo u usnoj šupljini.

Vitamin B12 ima izuzetno važnu ulogu u organizmu jer doprinosi zdravlju krvnih i nervnih ćelija te sprječava razvoj anemije – stanja koje se često manifestuje hroničnim umorom, slabošću i općim padom energije. Iako su trnci u ekstremitetima, umor i neobjašnjiv gubitak tjelesne težine česti pokazatelji ovog nedostatka, postoje i znakovi koji se lako mogu primijetiti u ustima.

Jedan od simptoma može biti upaljen, bolan i crven jezik, poznat pod nazivom glositis. Kod ovog stanja jezik može promijeniti boju i oblik, postati otečen te izrazito osjetljiv.

Osim toga, zbog upale površina jezika može izgledati neuobičajeno glatko, jer nestaju sitne kvržice koje sadrže okusne pupoljke. Drugi znak na koji treba obratiti pažnju jesu afte, odnosno bolni čirevi koji se javljaju u ustima.

Nedostatak vitamina B12 može dovesti do anemije, a jedan od pratećih simptoma tog stanja je i oslabljen osjet okusa. Do manjka ovog vitamina najčešće dolazi zbog nepravilne ili nedovoljno raznovrsne ishrane. Namirnice poput mesa, ribe i mliječnih proizvoda bogate su vitaminom B12, pa su osobe koje ih rijetko ili nikako ne konzumiraju izloženije riziku, prenosi Klix.

Anemija izazvana nedostatkom vitamina B12 najčešće se liječi putem injekcija, a u slučaju sumnje na manjak preporučuje se konsultacija s doktorom opće prakse. Krvna pretraga može precizno utvrditi nivo vitamina i pomoći u određivanju odgovarajuće terapije.

