ALEKS NIKOLIĆ POTVRDILA TRUDNOĆU! Pobjednica “Zadruge 5” otkrila kog je pola dijete!

Aleksandra Nikolić potvrdila je da je u drugom stanju!

Kako je objasnila, drugo stanje ju je učinilo najsrećnijom ženom na svijetu, pa je posvećena samo lepim stvarima koje je čekaju iako je nedavno raskinula sa emotivnim partnerom Filipom Carem čije dete čeka.

– Istina je, jesam trudna i nosim djevojčicu. To je trenutno cijeli moj svijet. Apsolutno me niko i ništa više ne interesuje sem nje. Trenutno razmišljam o tome kako da opremim bebinu sobicu i to je sve što u ovom trenutku mogu da kažem. Molim vas za razumijevanje i privatnost – rekla je emotivna Nikolićeva.

Podsjetimo, lijepa trudnica nedavno je napustila vjerenika Filipa Cara i vratila se u Beograd kako bi našla mir i sklonila od problema koje su imali tokom zajedničkog života, piše Alo.rs.

