Neviđene mjere sigurnosti u mjestu potpisivanja sporazuma SAD i Irana

Švicarsko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je danas da će planinsko odmaralište Bürgenstock biti domaćin ceremonije potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koja je zakazana za petak.

Prema navodima ministarstva, ceremonija će biti održana u ovom odmaralištu s pogledom na Lucernsko jezero, umjesto u Ženevi, koja je prvobitno bila planirana kao mjesto potpisivanja, prenio je CNN.

Švicarske vlasti navele su da su o izboru lokacije bile u bliskom kontaktu sa SAD-om, Iranom, Pakistanom i Katarom, te da su Bürgenstock predložili pakistanski i katarski posrednici zajedno s Vašingtonom i Teheranom,pišu Vijesti

Radi osiguranja događaja, na lokaciji će biti raspoređeno oko 2.000 vojnika, dok će iznad planine Bürgenstock od 18. do 20. juna biti uspostavljena zona zabrane letenja.

Bürgenstock je i ranije bio domaćin međunarodnih skupova visokog nivoa. U junu 2024. godine tamo je održan mirovni samit o Ukrajini uz učešće delegacija iz brojnih zemalja.

Odmaralište je poznato i po tome što je poslužilo kao jedna od lokacija za snimanje filma o Jamesu Bondu „Goldfinger“ iz 1964. godine, u kojem je glavnu ulogu tumačio Sean Connery.

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