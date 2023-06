DEMASKIRANA PRED FINALE! Ana Ćurčić unezverena zbog otkrivanja da je Dejana Dragojevića zvala i cinkarila Aleks

Zadrugarui jedna po jedan ustaju i iznose svoje viđenje ove tematike, a nared je došla i Aleks Nikolić koja je uspela da potkači jednog od glavnih favorita, Anu Ćurčić.

Ova scena nastala je nakon Aninog priznanja da se čula sa Dejanom Dragojevićem, pobjednikom prethodne sezone i bivšim dečkom Nikolićeve.

-Aleks, ja sam se napolju čula sa Dejanom, mislila sam da ovo neću reći, ali sad priznajem. On je jedan kulturan i dobar dečko – dodala je Ana.

– Ja znam da si se ti čula s Dejanom. Nisi ga spomenula mjesecima, sad si ga se sjetila – rekla je Aleks.

– Nisam željela to da potenciram, iskreno. Prva sam mu se javila, a on je svaki dan mene zvao da me pita da li sam dobro, iskreno. Javila sma mu se jer je on bio ostavljen od strane Aleksande – dodala je Ana.

– Ne, ti si ga zvala da bi mu punila glavu kako ja imam nešto sa Zvezdanom. Smem da kažem sada sve, jer sam zbog komuniciranja s Dejanom tokom boravka napolju, kad sam imala inetrvenciju, bila i kažnjena – rekla je Aleks.

– Neka se Dejan sad oglasi. Nemoj da me praviš budalom. Ja sam prva kontaktirala njega, kad sam vidjela šta mu je ona uradila s Carem. Plakala sam, bila sam u šoku od Zvezdana i Aleks. Kazao mi je da te je opominjao da to ne radiš – istakla je Ana, piše Srbija danas.

