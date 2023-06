“ALEKSANDRA NIKOLIĆ JE POBJEDNIK, TO SE ZNA OD PRVOG DANA!” Marija Kulić oplela: “Filip Car je zaštićen!”

Marija Kulić je nakon diskvalifikacije Mijane Kulić i sama ubrzo diskvalifikovana.

Kako je navela, ona nije znala o čemu se radi, kao i da ju je navodno produkcija prevarila.

Ona je u lajvu na društvenoj mreži TikTok izjavila da će Aleksandra Nikolić navodno da pobijedi, kao i da je Filip Car “zaštićen” od strane produkcije.

Marija je odgovarala na pitanja, te tom prilikom otkrila zašto je Car “zaštićen” kao i da smatra da će Aleksandra pobijediti, iznijela je svoje mišljenje:

– Zašto je Car zaštićen? Zato što ga smatraju dobrim rijaliti igračem, zato što sve uradi isplanirano, pre ulaska u rijaliti on zacrta kako će i šta će. I vjerovatno jer je dobio novac unaprijed, a kada dobiju novac unaprijed, gledaju načine da što duže budeš i da budeš do kraja. Ne ide im naravno u korist da ga diskvalifikuju, a dali mu pare. Zbog toga je i zaštićen – rekla je Marija, te se osvrnula na Aleksandru:

– Aleksandra Nikolić mislim da će biti pobjednik produkcije, to se znalo od prvog dana. Imam kaže, veliku, jaku podršku, šta je narod podržao, što je ostavila na nacionalnoj televiziji momka. Vjerovatno su to podržali, što je išla po Bujanovcu i Švajcarskoj i svugdje, da radi. To je. Vjerovatno su podržali vrijednu djevojku – rekla je Marija, piše Srbija danas.

