Kako izgledaju roditelji Tare Simov, iznenadit ćete se kad ih vidite

– Majka mi je domaćica, otac mi je poznati golman i reprezentativac. Mama je djelimično zadovoljna i srećna. Tata baš i nije, s obzirom na to da se tatina strana porodice ne eksponira, ne bave se nikakvim javnim poslovima. Moja majka je bila pjevačica u svoje vrijeme, prije 20, 30 i kusur godina – kazala je Tara jedne prilike, piše “Puls Online“.

– Bila sam izuzetno problematična u osnovnoj školi, srednja djelimično. Nekako sam natjerala mamu da me prebaci iz privatne u državnu školu. Prvi dan: “Bogatašica, anoreksična, Dambo zbog ušiju (a uši mi nisu pretjerano velike)”. Krenule su neke uvrede, šikaniranje. Bilo je i dosta fizičkog nasilja prema meni. Imala sam od kuće novca, pritom se lijepo oblačim, otimali su mi telefone, stariji dječaci, prosipali mi smoki na glavu itd. To je bio peti razred. Mama nije primijetila cijelu godinu kako je meni loše, krila sam se tad, plakala, počela sam da p.ušim. Poslije toga u šestom razredu mi je mama rekla da će me vrati.

– Rekla je da joj izgledam loše, ja sam htjela da ostanem. Ub,ila sam od batina svaku osobu koja mi je bilo šta rekla godinu dana prije toga. To ljeto sam trenirala, radila na sebi i na svojoj psihi. Umjesto da riješim to na neki malo mirniji način, komunikacijom, ja sam odabrala lakši način. Agresija i tako dalje. Poslije svega toga sam se udaljila iz cijele te priče, što se tiče svađe, rasprava. Prebacila sam se na vanrednu nastavu, bilo mi je svega preko glave. Vratila se u privatnu školu, to je bilo to – istakla je Simova za Pink.rs.

