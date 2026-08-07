Popularni Sulejman Veličanstveni stigao u Sarajevo: Halit Ergenč na SFF-u

Turski glumac Halit Ergenč (Halit Ergenç), poznat po ulozi Sulejmana Veličanstvenog u istoimenoj popularnoj seriji, stigao je na 32. Sarajevo Film Festival.Njegov dolazak zabilježio je i bh. reditelj Srđan Vuletić, koji je na društvenim mrežama objavio zajedničke fotografije s poznatim turskim glumcem.

– Odlučio sam se fotografisati sa Sulejmanom Veličanstvenim, velikim turskim glumcem Halitom Ergenčom – napisao je Vuletić uz objavljene fotografije.Ergenč je na ovogodišnjem festivalu povezan s projektom „The Valley“, koji je režirao Ozčan Alper (Özcan Alper). Producenti projekta su Halit Ergenč (Halit Ergenç), Soner Alper, Seda Turan, Erman Bostan i Ozčan Alper (Özcan Alper). Projekt je predstavljen u okviru sekcije CineLink Drama 32. Sarajevo Film Festivala,piše Avaz

Ovo nije prvi dolazak turskog glumca u Sarajevo. Ergenč je festival posjetio i 2014. godine, kada je govorio o snažnim emocijama koje je u njemu izazvala historija Sarajeva te izrazio nadu da će ponovo posjetiti grad.Tokom tadašnjeg boravka u Sarajevu, Ergenč je zajedno s turskim glumcem Kenanom Imirzaliogluom (Kenan İmirzalıoğlu) obišao Tunel spasa, jedno od najznačajnijih mjesta koje svjedoči o opsadi glavnog grada BiH.

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