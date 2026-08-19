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Savez mizerno kaznio FK Borac zbog veličanja zločinca Mladića

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Objavljeno prije 1 sat

Disciplinska komisija NFSBiH izrekla je kaznu FK Borac zbog veličanja njihovih navijača zločinca Ratka Mladića.

Pristalice banjalučkog kluba, popularni Lešinari, su tokom meča sa Veležom u drugom kolu uzvikivali ime presuđenog ratnog zločinca zbog čega je sudija na kratko prekinuo utakmicu.

“Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, FK Borac Banja Luka kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM, kao i zabranom igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice pred gledaocima na cijelom stadionu”, navodi se iz NSBiH,pišu Vijesti

Kaznu će banjalučki tim odraditi već u nedjelju protiv Čelika.

Ovakve situacije ponovo otvaraju pitanje koliko su postojeće disciplinske mjere djelotvorne kada je riječ o pojavama koje nemaju mjesto na sportskim borilištima.


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