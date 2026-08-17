Kraljica sevdaha u posebnom izdanju: Hanka Paldum na SFF-u poslala snažnu poruku

Paldum je nosila bijeli, lepršavi ogrtač nalik kaftanu, u kombinaciji s crnim sakoom i širokim bijelim hlačama.

Stajling je upotpunila upečatljivim modnim detaljima, među kojima su se posebno istakle masivna srebrna ogrlica, bijela torbica, crna kapa i cipele na visoku petu.

Ipak, najviše pažnje privukao je detalj na poleđini ogrtača.Na bijeloj tkanini bile su iscrtane granice Palestine, dok je unutrašnjost mape bila ispunjena uzorkom kefije.Na taj način Paldum je svoje pojavljivanje na crvenom tepihu iskoristila i za slanje snažne simbolične poruke, spojivši prepoznatljivu eleganciju s jasnim izrazom podrške Palestini,pišu Vijesti

Facebook komentari