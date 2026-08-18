Koncert Amire Medunjanin u Međugorju

Zato mi je posebno drago što vas mogu pozvati na koncert u Međugorju, u četvrtak, 20.08. pod otvorenim nebom, od 21:00, u okviru turneje „Tvrđavama BiH“.

Koncerti na tvrđavama širom Bosne i Hercegovine za mene imaju posebno značenje. Naša zemlja je bogata poviješću, pričama i mjestima koja pamte stoljeća, a kada se na tim prostorima susretnu kamen, nebo i sevdah, nastane nešto zaista posebno.

Zato vas pozivam da mi se pridružite u Međugorju i da zajedno provedemo večer uz pjesme koje su nam svima na neki način bliske.

A nakon toga, čeka nas još jedan poseban susret u Sarajevu, a onda u Tuzli i Mostaru.

U BKC-u Sarajevo 05.09. donosimo još jedan poseban doživljaj. Voljela bih da se zajedno prepustimo pjesmi, emociji i trenutku. Da na nekoliko sati zaboravimo svakodnevicu i pustimo da nas sevdah povede tamo gdje riječi ponekad ne mogu.

Vidimo se u Međugorju, pod zvijezdama, a potom i u Sarajevu. Ulaznice su dostupne putem sistema entrio .ba

Dođite da zajedno pjevamo, osjećamo…

Vaša,

Amira Medunjanin

Facebook komentari