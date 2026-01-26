Amidžić kćerki dao ime španskog porijekla: Evo kako se zove nasljednica voditelja

Amidžiću se tako ostvarila velika želja – da dobije kćerku, a roditelji su odlučili da djevojčici daju ime Lola.

Značenje i porijeklo imena Lola

Ime Lola potječe iz španskog jezika, kao nadimak od imena Dolores, koje u religijskom kontekstu označava Bogorodicu od Sedam Žalosti (María de los Dolores).

Ime je popularno u brojnim zemljama – Španiji, Francuskoj, SAD-u i Rusiji – a povezuje se s osobinama poput šarma, samopouzdanja, nezavisnosti i životne energije.

U indijskoj mitologiji, ime Lola povezuje se s boginjom Lakšmi, simbolom blagostanja, ljubavi i sreće.

Podsjetimo, Ognjen Amidžić i njegova partnerica Mina Naumović već imaju sina Peruna, dok voditelj iz prethodnog braka s Danijelom Dimitrovskom ima sina Matiju, prenosi Novi.

