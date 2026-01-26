Može li cimet sniziti krvni pritisak?

Kako je cimet ukusan i čest sastojak uravnotežene ishrane, naročito tokom hladnijih mjeseci, naučni dokazi da može značajno utjecati na visoki krvni pritisak ostaju slabi.

Postavlja se pitanje: može li cimet zaista snižavati krvni pritisak? Kardiolog Luke Laffin iz klinike Cleveland ističe da on i mnogi drugi stručnjaci nisu uvjereni u tu tvrdnju. Prema njegovim riječima, postoji vrlo malo relevantnih istraživanja koja potvrđuju da cimet ima stvaran i pouzdan učinak na snižavanje krvnog pritiska.

„Ovo nisu velika ni naročito kvalitetno provedena istraživanja. Cimet možda može neznatno sniziti krvni pritisak ako se uzima u vrlo visokim dozama, ali oslanjati se isključivo na cimet za kontrolu hipertenzije nije ni sigurno ni efikasno“, naglašava dr. Laffin.

Zagovornici suplemenata cimeta najčešće se pozivaju na cinamaldehid, bioaktivni spoj koji se nalazi u cimetu i smatra se snažnim antioksidansom. Teorija kaže da antioksidansi smanjuju oksidativni stres i upalne procese na nivou ćelija, što bi moglo dovesti do manjeg rizika od hroničnih bolesti.

Međutim, priča se ne završava samo na visokom krvnom pritisku. Cimet se često spominje i kao potencijalna zaštita od dijabetesa, demencije, povišenog holesterola pa čak i raka. Ipak, dokazi da cimet ima značajnu ulogu u prevenciji ili liječenju ovih stanja vrlo su ograničeni. Naučnici znaju da antioksidansi imaju utjecaj na upalu, ali još uvijek nije jasno kako taj proces tačno funkcioniše, niti koliki je stvarni doprinos cimeta.

„Čak i ako cimet ima mali učinak na krvni pritisak, on nikako ne može zamijeniti lijekove koje vam je propisao ljekar“, upozorava dr. Laffin.

Većina stručnjaka savjetuje oprez kada je riječ o suplementima cimeta za zdravlje srca, jer potencijalni rizici mogu nadmašiti koristi. Suplementi, za razliku od lijekova, nemaju isti nivo kontrole kvaliteta, pa mogu sadržavati nečistoće, alergene ili druge nepoželjne supstance.

To, ipak, ne znači da cimet treba izbjegavati u ishrani. „Ne mislim da bi trebalo izbjegavati cimet kao što se, na primjer, izbjegava so. Samo se ne treba oslanjati na njega da snizi krvni pritisak“, objašnjava Laffin.

Umjesto toga, stručnjaci preporučuju fokus na zdrave navike. Prema riječima dr. Laffina, snižavanje krvnog pritiska u oko 70 posto slučajeva zavisi od promjena životnog stila, dok lijekovi čine preostalih 30 posto – a cimet ne spada ni u jednu od tih kategorija.

Uz redovno uzimanje propisane terapije, savjetuje se ishrana s manjim unosom soli, ograničavanje alkohola, održavanje zdrave tjelesne težine, redovna fizička aktivnost, dovoljno sna i kontrola stresa.

Kada je riječ o zdravlju srca, i male promjene mogu imati veliki učinak. Istraživanja pokazuju da gubitak samo pet posto tjelesne težine može dovesti do sniženja krvnog pritiska, dok druga istraživanja ukazuju da redovno i kvalitetno spavanje također ima pozitivan efekt. Iako ove promjene zahtijevaju više truda nego dodavanje cimeta u obrok, dugoročni rezultati su znatno vrijedniji, prenose Vijesti.

