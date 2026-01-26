7 namirnica koje nikada ne smijete da zamrzavate

Neke namirnice jednostavno ne podnose niske temperature, pa se poslije odmrzavanja pretvaraju u bezobličnu masu bez ukusa i hranljive vrijednosti. Ako ste ikada pokušali da zamrznete jogurt, svježu salatu ili kuvano jaje, znate o čemu govorimo.

U nastavku je lista od sedam namirnica koje nikada ne bi trebalo da završe u zamrzivaču – osim ako ne želite da ih odmah bacite.

1. Meki sirevi

Sirevi poput brija, fete i krem sira ne reaguju dobro na niske temperature. Nakon odmrzavanja postaju vodenasti, gube kremastu teksturu i pretvaraju se u masu koja više podsjeća na sos nego na sir. Tvrdi sirevi mogu da izdrže i do dva mjeseca u zamrzivaču, ali meke vrste čuvajte isključivo u frižideru. Ako ih ipak zamrznete, koristite ih za topla jela, sosove ili lazanje, gdje se promjene u teksturi manje primjećuju.

2. Jogurt i pavlaka za kuvanje

Tehnički, mliječni proizvodi mogu da se zamrznu, ali poslije odmrzavanja neće imati isti ukus ni strukturu. Jogurt i pavlaka postaju zrnasti i vodenasti, gubeći onaj kremasti osjećaj u ustima. Ako ih ipak želite sačuvati, koristite ih kasnije u kuvanim jelima, supama ili sosovima, ali ne u kolačima i kremovima gdje je glatka tekstura ključna.

3. Povrće s visokim udjelom vode

Krastavci, zelena salata, paradajz i tikvice najčešće su žrtve zamrzivača. Nakon odmrzavanja postaju kašasti, gube boju i svježinu. Ako planirate da ih koristite za smutije, variva ili sosove, mogu se zamrznuti jer se u takvim jelima tekstura ne primjećuje. Za svježu upotrebu – zamrzivač nije opcija.

4. Pržena i masna hrana

Hrskavi prženi zalogaji ne preživljavaju zamrzavanje. Pohovana piletina, prženi krompir i domaće krofne gube strukturu jer se vlaga i ulje nepravilno raspoređuju. Rezultat je gnjecava, masna i neukusna hrana. Industrijski smrznuti proizvodi prolaze poseban proces obrade, ali domaće verzije jednostavno ne podnose zamrzavanje, prenosi B92.

5. Tvrdo kuvana jaja

Na niskim temperaturama kuvano bjelance postaje gumeno i vodenasto, dok žumance može promijeniti boju i teksturu. Kuvana jaja najbolje je čuvati u frižideru najviše tri dana. Jedino žumanca mogu da se zamrznu, ali ih je prethodno potrebno pomiješati s malo soli ili šećera kako bi se spriječila želatinozna struktura.

6. Svježe začinsko bilje

Bilje poput peršuna, bosiljka i mirođije brzo gubi aromu i boju kada se zamrzne svježe. Nakon odmrzavanja postaje tamno, mekano i bez mirisa. Ako želite da ga sačuvate, zamrznite ga u maslinovom ulju u kalupima za led ili ga dodajte svježe prilikom serviranja jela.

7. Sirovi krompir, šargarepa i repa

Iako djeluje praktično zamrznuti veću količinu povrća, sirovi korjenasti plodovi gube čvrstoću i ukus. Poslije odmrzavanja postaju vodeni i bez strukture. Rješenje je blanširanje prije zamrzavanja, čime se čuvaju boja, tekstura i hranljive materije, a povrće ostaje pogodno za supe i variva.

Zamrzivač može produžiti trajanje mnogih namirnica, ali nije namijenjen svemu. Pogrešnim zamrzavanjem gube se ukus, hranljive vrijednosti i novac. Ako želite da hrana ostane kvalitetna, važno je znati šta ide u zamrzivač, a šta ne.

Kako kažu kulinarski stručnjaci:

„Zamrzivač čuva hranu, ali ne može da popravi ono što nije svježe.“

