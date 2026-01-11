Turski glumac Can Yaman završio iza rešetaka

Operacija, pod vodstvom Ureda glavnog državnog tužilaštva Istanbula, obuhvatila je istovremene pretrage više noćnih klubova i lokacija popularnih među VIP-ovima.

Kako navode turski mediji, Can Yaman, koji je posljednju ulogu ostvario kao Sandokan u istoimenoj seriji, noć proveo u policijskom pritvoru i prebačen je u Institut za sudsku medicinu na dodatne pretrage. Policija je, po nalogu tužioca, izvršila raciju poslije ponoći u devet noćnih klubova u Istanbulu,pišu Vijesti

Glumac je zatečen u jednoj od prostorija koje su policajci pretresli tokom intervencije. Osim njega privedeni su Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam i Ceren Alper. Yaman je pušten nakon davanja izjave. Navodno je imao obaveze u Italiji narednih dana, zemlji gdje razvija svoju karijeru od kad se 2021. godine preselio u Rim.

Podsjetimo, glumac je poznat po ulogama u hit serijama ‘Pun mjesec’, ‘Sanjalica’, ‘Gospodin pogrešni’ i ‘Viola boje mora’.

U medijima je bio i zbog ljubavne veze s fatalnom talijanskom voditeljicom Dilettom Leottom postala je javna kad je on na Instagramu napisao: ‘Opasan smo par’.

