BHRT obustavio emitovanje programa

BHRT je saopćio da je, zbog situacije u kojoj se nalazi, između ostalog i zbog moguće dugotrajne blokade računa, danas obustavio emitovanje programa te da je, ukoliko se ne nađe adekvatno rješenje, moguće trajno obustavljanje emitovanja.

"Okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošlјive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa BiH. Signal koji trenutno gledate, nažalost nije simbolika, već realnost.

U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa”, naveli su iz BHRT-a.

Pozvali su ponovo i nadležne da hitno reaguju.

“BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Nјegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je hitna reakcija Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara BiH i OHR-a”, istakli s,piše N1

Također, kako je navedeno ukupne obaveze BHRT-a iznose približno 100 miliona KM dok se samo od RTRS-a na dan 31. 12. 2025. godine potražuje od RTV takse 104.137.380 KM.

Danas će se o ovome oglasiti rukovodstvo BHRT na vanrednoj press konferenciji.

