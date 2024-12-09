Divković: “Gašenje BHRT-a je generalna proba za gašenje BiH”

Na početku je rečeno da je ovo dominantno politički problem, jeste, ali je godinama bio pravni problem. Pošto pravni problem nije rješavan, onda je on glatko gurnut u politiku jer onda imate ‘legitimno pravo da nešto osporavate”, smatra Divković.

On je podsjetio da iz Udruženja BH novinari već 9 godina upozoravaju o problemu u kojem se nalazi BHRT.

“Strah me je da je mogućnost gašenja BHRT-a zapravo neka vrsta generalne probe za recept gašenja Bosne i Hercegovine. Na sceni su iste politike koje su u martu 1992. tražile da se redakcija tadašnje RTV Sarajevo podijeli po nacionalnoj šemi – srpska, hrvatska, muslimanska, odnosno bošnjačka. Ista ta politika je i sada vladajuća”, upozorava Divković,pišu Vijesti

Kaže da od Parlamenta i Vijeća ministara ne očekuje ništa jer, kako ističe, ni do sada nisu uradili ništa.

“Gospodin Christian Schmidt (visoki predstavnik u BiH op.a.) bi to i trebao i morao. Ako ne zna, reći ćemo mu kako. Ako je mogao u izbornoj noći da promijeni zakon, dakle može. Ako je mogao da riješi onu ujdurmu i lopovluk sa Vijaduktom, dakle može. Ako je mogao jučer da naredi Srđanu Amidžiću (ministar finansija i trezora BiH op.a.) da se prebaci novac za CiK BiH, dakle može. Ako neće, evo ja kao novinar sada u penziji mogu da ga pitam: A šta ćete ovdje, ako niste korektiv i regulator nerada ili sumnjivog rada naših parlamentaraca, ministara i ostalih?”, rekao je predsjednik Udruženja BH novinari i dugogodišnji uposlenik BHRT-a Marko Divković.

Podsjetimo, danas ističe rok koji je Evropska radiodifuzna unija (EBU) dala BHRT-u da plati dug koji sa kamatama iznosi 22 miliona KM, a u pismu je jasno naznačeno da će EBU ići na opciju zamrzavanja, odnosno blokade računa BHRT-a dok se dug ne izmiruje.

