Trump želi deportaciju dvije muslimanske članice Kongresa

Predsjednik SAD Donald Trump u srijedu je zahtijevao brzu deportaciju dvije muslimanke, članice Kongresa Rashide Tlaib i Ilhan Omar, nakon što su pokušale da ga nadglasaju tokom njegovog obraćanja u govoru o stanju nacije.

– Kada se ljudi mogu tako ponašati, a znajući da su pokvareni i korumpirani političari, štetni za našu zemlju, trebali bismo ih vratiti odakle su došle, što je brže moguće – napisao je Trump u dugoj objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Iako je Omar rođena u Somaliji, ona je američka građanka gotovo tri decenije. Tlaib je palestinska Amerikanka iz Detroita, Michigan, što znači da je američka građanka cijeli život. Nijedna od njih ne bi bila podobna za slanje u zemlje svojih predaka.

Obje žene su u utorak navečer više puta vikale na Trumpa dok se obraćao na zajedničkoj sjednici Kongresa, kritikujući ga zbog smrti Amerikanaca od strane njegovih imigracionih službenika.

– Vi ste ubili Amerikance – povikale su zastupnice neposredno prije nego što su napustile salu Zastupničkog doma.

– Ne mogu da podnesu dvije muslimanke koje mu odgovaraju i ispravljaju ga pa sada gubi kontrolu. #PresidentMajnoon – napisala je Tlaib na mreži X, koristeći arapsku riječ koja znači “ludi kralj”.

Trump je u svojoj objavi uključio i dvostrukog dobitnika Oscara Roberta de Nira, glasnog kritičara predsjednika, nazivajući ga još jednom bolesnom i poremećenom osobom s izuzetno niskim IQ-om i da nema pojma šta radi ili govori.

– Kada sam ga sinoć gledao kako plače, skoro kao dijete, shvatio sam da je možda još bolesniji od lude Rosie O’Donnell, koja sada u Irskoj pokušava shvatiti kako da se vrati u naše predivne Sjedinjene Američke Države. Jedina razlika između De Nira i Rosie je što je ona vjerovatno malo pametnija od njega, što i nije mnogo – napisao je Trump.

De Niro je učestvovao u podcastu MS Now u ponedjeljak, gdje je rekao da je predsjednik neprijatelj zemlje.

– On nikada neće otići. Moramo ga natjerati da ode. Sad se šali o nacionalizaciji izbora, ne šali se. Već smo vidjeli dovoljno. Svi su zabrinuti zbog toga, ali on to ozbiljno misli – rekao je De Niro, pišu Vijesti.ba.

