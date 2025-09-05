Italijanska glumica postala majka nakon dugogodišnje borbe s neplodnošću

Nakon godina borbe s neplodnošću, italijanska glumica je u avgustu rodila sina. Ipak, ovu dugoočekivanu vijest odlučila je podijeliti s javnošću tek nedavno.

Murino je otkrila da je dječaka nazvala Demetrio Tankredi Rigod Murino (Demetrio Tancredi Rigaud Murino), a u objavi se našalila da su njene mačke dobile “mlađeg brata”.

– Ilitija (Illithyia), Herkul (Hercule), Selene i Leto objavljuju rođenje svog malog brata Demetrija Tankredija Rigoda Murina. Njihovi mama i tata su dobro i presretni, iako svjesni da ih čekaju besane noći – poručila je glumica.

Inače, Murino je godinama otvoreno govorila o problemima s neplodnošću, nazivajući to jednim od najtežih izazova u životu. Prošle godine izjavila je da osjeća veliku bol zbog nemogućnosti da postane majka.

– Nemati djecu je bol, a ne žaljenje. U 47. godini mislila sam da je onaj koji dijeli čuda zaboravio na mene – iskrena je bila ona.

Međutim, uprkos svim teškoćama, glumica je ove godine uspjela zatrudnjeti pomoću potpomognute oplodnje. U intervjuu za francuski magazin Gala ranije ove godine, potvrdila je da je u tom procesu imala snažnu podršku svog partnera, francuskog advokata Edvarda Rigoda (Edouarda Rigaud), s kojim živi u pariškoj četvrti Montmartre. Par je zajedno od 2019. godine, a prije rođenja sina Murino je pretrpjela dva spontana pobačaja.

Ipak, trudnoća je, kako kaže, protekla bez komplikacija, a ona sada želi iskustvom želi pružiti nadu svim ženama koje se suočavaju sa sličnim izazovima, prenosi Avaz.

Facebook komentari