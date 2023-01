UDARIO ANU U GRUDI! Obezbeđenje hitno uletilo – Zvezdan pobjesnio: “Ovo ti je posljednji put, NASILNIČE!”

Zadrugari su danas imali zadatak da izaberu najljubomorniju osobu u Beloj kući. Tok emisije je prekinula svađa između Ane Ćurčić i Marka Stefanovića. Ana je istakla da ju je Marko udario laktom u prolazu.

– Što se tiče ljubomornih osoba, ne želim da govorim ko je to u ljubavim. Mislim da se pismo ne bazira na ljubavne odnose. Car, Matora, Maja, Sanja i ja smo ljubomorni, jer volimo. Prva osoba koja je ljubomorna je Anđela, jer je ljubomorna na Aleks. Ne znam kako nije bila ljubomorna dok je Zvezdan pričao o Ani. Želi tuđe bez osnove – rekla je Miljana.

– Zadnji put si me gurnuo. Treći put me guraš kada prolazim. To tako možeš da guraš svoju devojku, mene ne – rekla je Ana Marku.

– Ti udaraš u mene svaki put, to znaš. Ja tebe nijednom nisam udario. Juče sam išao najnormalnije, udarila si u mene – odgovorio je Marko.

– Ajde prođi, sevaj tamo. Treći put me gura bezobrazno – žalila se Ana Zvezdanu.

– Ne udaram te, ja nisam udario nikoga. Ti si ta koja svaki put mene mora da zakači, kad prolazi pored mene. Juče sam stojim ovde, žena udara u mene jer se svađa sa tobom. Ti znaš da ja nemam te fore – pravdao se Marko Zvezdanu.

– Da li mi veruješ da me treći put namerno gura i bezobrazan je? – upitala je Ana Zvezdana.

– Što bih ja nju gurao? – pitao je Marko.

– Zato što si istripovani mali iz Ugrinovaca – rekla je Ana.

– Eto, sad si rekla sve, zato me udara. Zvezdane, nisam, laže – rekao je Marko.

– Ja tebe ne udaram uopšte, ti mene udaraš. Tako se nasilno ponašaš i prema svojoj devojci. Jer si nasilnik. Nemoj da ga lažeš. Ti si prošao tako što si me udario u grudi sada, vrlo bahato i bezobrazno i sada lažeš. Ja ću tebe vratiti na svoje mesto za dva minuta- rekla je Ana.

– Nećeš ti nikoga vratiti na svoje mesto – kazao je Zvezdan besno.

– Ja sam ovde za sebe i nemoj da mi se breca on – besnela je Ana.

– Ne brecam se, niti imam komunikaciju sa njom. Niti me ta žena zanima. Mene zanima ovaj čovek (Zvezdan) ovde, njega gledam kao drugara – pravdao se Marko.

– Zanima te ovaj čovek jer si mu se uvukao u d*pe – rekla je Ana.

– Ne može da me udari i da mi prolazi ovako – rekla je Ana Zvezdanu i demonstrirala kako ju je Marko gurnuo.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Facebook komentari