Đani završio u bolnici nakon što ga je fan ugrizao za stomak

Objavljeno prije 25 minuta

Pjevač Radiša Trajković Đani doživio je povredu sinoć, 15. maja, na svadbi u Staroj Pazovi kada ga je, prema svjedočenju prisutnih, jedan od gostiju ugrizao za stomak.

ncident se dogodio poslije nekoliko pjesama nakon što je Đani počeo svoj nastup pred okupljenim zvanicama.

Prema izjavama očevica, atmosfera je u početku bila vesela i bez problema, dok iznenadni sukob između pjevača i gosta nije prerastao u fizički kontakt, saznaje Kurir.

Prevezen u bolnicu

Po prijemu hitne pomoći, Đani je prevezen u lokalnu bolnicu radi pregleda, a zdravstveno stanje mu je trenutno stabilno.

Policija je izašla na teren i prikuplja izjave, a identitet gosta koji je izazvao incident još uvijek nije zvanično objavljen.

Organizatori svadbe izrazili su žaljenje zbog nemilog događaja i istakli da je u pitanju izolovan incident koji nije ugrozio ostatak proslave.

Ovaj nesvakidašnji događaj pokrenuo je lavinu reakcija, a mnogi fanovi pjevača izrazili su zabrinutost i podršku,pišu Vijesti

Podsjetimo, Radiša Trajković Đani važi za jednog od najveselijih i najenergičnijih pjevača na estradi, a publika ga godinama pamti po brojnim hitovima i atmosferi koju pravi na nastupima. Upravo zbog toga mnoge njegove kolege i fanovi šalju poruke podrške i žele mu brz oporavak.

Prije tačno godinu dana Đani je pušten iz bolnice u Ljubljani, gdje je operisao ruku koju je slomio na više mjesta tokom skijanja u Italiji.

Njegova supruga se nije odvajala uz njega, te se sve vrijem trudila da mu olakša putovanje.


