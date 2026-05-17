Đani završio u bolnici nakon što ga je fan ugrizao za stomak

ncident se dogodio poslije nekoliko pjesama nakon što je Đani počeo svoj nastup pred okupljenim zvanicama.

Prema izjavama očevica, atmosfera je u početku bila vesela i bez problema, dok iznenadni sukob između pjevača i gosta nije prerastao u fizički kontakt, saznaje Kurir.

Prevezen u bolnicu

Po prijemu hitne pomoći, Đani je prevezen u lokalnu bolnicu radi pregleda, a zdravstveno stanje mu je trenutno stabilno.

Policija je izašla na teren i prikuplja izjave, a identitet gosta koji je izazvao incident još uvijek nije zvanično objavljen.

Organizatori svadbe izrazili su žaljenje zbog nemilog događaja i istakli da je u pitanju izolovan incident koji nije ugrozio ostatak proslave.

Ovaj nesvakidašnji događaj pokrenuo je lavinu reakcija, a mnogi fanovi pjevača izrazili su zabrinutost i podršku,pišu Vijesti

Podsjetimo, Radiša Trajković Đani važi za jednog od najveselijih i najenergičnijih pjevača na estradi, a publika ga godinama pamti po brojnim hitovima i atmosferi koju pravi na nastupima. Upravo zbog toga mnoge njegove kolege i fanovi šalju poruke podrške i žele mu brz oporavak.

Prije tačno godinu dana Đani je pušten iz bolnice u Ljubljani, gdje je operisao ruku koju je slomio na više mjesta tokom skijanja u Italiji.

Njegova supruga se nije odvajala uz njega, te se sve vrijem trudila da mu olakša putovanje.

