Džejla Ramović o traču da je trudna: Roditeljima sam objašnjavala da to nije istina

Zbog toga je osjećala potrebu da svojim roditeljima kaže da to nije istina.

“To sam spominjala. Možda mi je onako neki najbezvezniji bio da sam trudna. To mi je baš bilo bezveze, neki snimak gdje sam bila u nekoj haljini uskoj. Glupost. Tačno se sve vidi sa snimka da to nema veze sa životom, pogotovo ako su ušli i vidjeli otkada je, a morali su doći do tog videa znajući gdje je bio i kad se dešavao, ali su iskoristili to na taj način da spomenu da sam trudna”, rekla je tokom gostovanja u emisiji “Premijera”.

Dalje je navela kako je to baš bezveze jer to onda treba objasniti.

“Neke stvari roditeljima stvarno ne moram da objašnjavam, ali za to osjećam potrebu da im kažem: ‘Ako ste pročitali, nije istina’. Bespotreban posao”, rekla je.

Ona je nedavno objavila pjesmu “1004”, a spot je snimala na Malti. Gotovo odmah nakon objave je osvojila srca slušatelja.

“‘1004’ je pjesma o momentu kad prestaneš da se vraćaš na isto mjesto. O momentu kada znaš da više nema šta da se popravlja i po prvi put to stvarno prihvatiš”, napisala je bh. pjevačica ranije i zahvalila se svojim saradnicima, prenosi Klix.

