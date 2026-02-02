Sarajlija i njegov rival oduševili u “Zvezdama granda”: “Šta jedete vi? Niste normalni!”

Brutalan narodnjački duel u „Zvezdama Granda“ odigrao se između kandidata Sauda Prljače i Bubija Ademova.Nakon maestralnih interpretacija koje su žiriju sve vrijeme mamile osmijehe na lica, obojica su zasluženo dobili maksimalan broj glasova i tako ostvarili pravo da se plasiraju dalje u četvrti krug.

– Zbog ovakvog pjevanja, žiriranja i mentorisanja smo ubjedljivo najgledanija emisija subotom uvečer – rekao je Voja Nedeljković.

Žiri je odmah počeo vršiti pritisak na produkciju i insistirati na tome da Šljivić treba pustiti oba kandidata dalje, jer bi bilo nezahvalno praviti razliku među njima. To je prva predložila Ana Bekuta, za kojom je skočila i Dara Bubamara uz komentar da ne zna “šta ta djeca jedu”.

– Momci, stvarno, fantastični! Svaka vam čast – rekla je Dara.

Saud Prljača o “Zvezdama Granda”: Pritisak je nešto s čim se svaki takmičar mora suočiti

Mili je nakon izlaganja kolegica odlučio malo da se našali pa je izjavio da obojica trebaju ići dalje, ali u baraž,piše Avaz

– Neka, Mili, ti si pao s motora – ubacila se Snežana na konto Milijevog pada s motora na Tajlandu, što je sve nasmijalo.

Đorđe David nije mogao doći sebi od smijanja, ali ne zato što je nešto bilo smiješno, već zato što nije mogao vjerovati kako su kandidati pjevali.

– Čekajte, bre, ljudi, ovo je treći krug, je li ste vi toga svjesni? Ovo je strašno. Što kaže Dara, ne znam šta jedete… Bubi, ti si jedan od ljudi koji nastavljaju arhaičnu tradiciju zasnovanu na kvalitetu, blago mami i tati, ti si kao šestar, nisi normalan. A Saudova boja, kapa dole – bio je zabezeknut Dejvid.

Direktor Granda Goran Šljivić priznao je da mu se dopala Milijeva ideja da kandidati trebaju ponovo pjevati, kako bi svi uživali još malo, ali je odluka ipak bila drugačija.

– Svaka čast i mentorima i kandidatima, sjajan izbor pjesama, tako da odlučujemo vrlo lagano da oba kandidata idu dalje – obradovao je Šljivić sve prisutne.

