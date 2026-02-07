Milica Todorović progovorila o ženi svoga partnera kojem je rodila dijete: “Boli i mene”

Naime, žena upravo tog čovjeka se oglasila za medije i otkrila da je s njim u braku 19 godina i da imaju dvojicu sinova.

Milica je u malo dužem saopćenju napisala da prolazi kroz težak period, ali se između ostalog obratila i ženi muškarca kojem je rodila sina.

– Razumijem da postoje snažne emocije. Razumijem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene – napisala je Milica, aludirajući na Ljiljanu.

Progovorila žena oca djeteta Milice Todorović: “Mi smo 19 godina u braku, djeca i ja preživljavamo pakao”

– Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si prije svega čovjek, žena, majka. Moja stvarnost danas nisu ni priče ni nagađanja, već borba da budem dovoljno jaka da mogu da budem tu za dijete – nastavila je Milica.

Po dolasku na proslavu rođendana Žike Jakšića, voditeljica Pinka Bojana Lazić je rekla da joj je žao obje žene.

Voditeljica stala u odbranu Milice Todorović: “Napisala sam joj poruku, muškarac je tu kriv”

– Ja ne smijem da budem iskrena. Ako progovorim opet… Prvo, toliku ljubav šaljem Milici. Ona je toliko lijepa i talentovana žena. Prije svega mi je žao što ona u ovim danima ne može da uživa. Porodila se i čita sve ovo, mogu samo da zamislim kako joj je. Meni je jako žao. Napisala sam joj poruku da čuva dijete i sebe. Sve će ovo jednog dana biti jučer. Ja mislim da su muškarci prolazna kategorija, proći će i ovo. Meni je muškarac tu kriv. Žao mi je i žene, i njen, ako je istina. Ja stvarno ne znam da li je to istina. Žao mi je obje žene. U ovom slučaju mislim da je samo Milicina izjava ovdje vjerodostojna – kazala je Lazić za prisutne medije.

Facebook komentari