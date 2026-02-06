Mediji otkrili ko je Talijan koji se hvalio sudjelovanjem u “Sarajevo safariju”

Vijest o istrazi koju vodi milansko tužiteljstvo odjeknula je među stanovnicima, koji na upite novinara uglavnom odgovaraju šutnjom i nevjericom, piše La Repubblica.

Nevjerica u malom mjestu

“Nitko vam ovdje neće ništa reći. Ili se možda varam?”, dobacuje jedan stariji gospodin. Mještani su, kaže, zatečeni. “Teško je u to povjerovati”, najčešći je komentar koji se može čuti na ulicama. Većina je brzo shvatila o kome je riječ. “On je jako mrzovoljan tip, znam ga godinama. Zatvoren je, nikad ne ulijeva povjerenje. Desničarskih je stavova. I prgav”, otkriva isti sugovornik, prisjećajući se njegovih navodnih ispada u lokalnom kafiću zbog krivo parkiranih automobila.

Na zvono na vratima osumnjičenikove kuće nitko ne odgovara, samo se s balkona čuje glasan lavež psa. Nakon drugog pokušaja javlja se supruga. “Hvala vam, ali radije ne bismo ništa komentirali. Doviđenja”, kaže ljubazno, ali odlučno. Susjedi kažu da je riječ o obiteljskom čovjeku, oženjenom katolkinjom, s djecom koja su zaposlena u državnim institucijama.

“Lovac mrzovoljne naravi”

Tijekom pretrage kuće karabinjeri su pronašli sedam komada oružja – pet pušaka i dva pištolja – za koje je imao uredne dozvole. Osumnjičeni 80-godišnjak, koji je u vrijeme rata imao manje od 50 godina, strastveni je lovac i ribič, što je čest hobi u tom kraju.

Poznanici kažu da se s jednim sugrađaninom natjecao tko će uloviti više pastrva u obližnjem jezeru. “Kad ga ne biste vidjeli u običnoj odjeći, bio je u ribičkom odijelu i čizmama. Uvijek sam ga takvog viđao”, kaže jedan poznanik.

Opis koji su o njemu tužiteljstvu dali pisac Ezio Gavazzeni i novinarka Mariana Maiorino, čija je prijava i pokrenula istragu, u potpunoj je suprotnosti sa slikom koju o njemu imaju sumještani.

U prijavi se navodi da se hvalio svojim ratnim podvizima na Balkanu, odjeven u crnu uniformu. Osumnjičeni je u ponedjeljak pozvan na ispitivanje u Milano kod glavnog tužitelja Marcella Viole i tužitelja Alessandra Gobbisa, koji uskoro putuje u Haag radi međunarodne istrage.

Bivši poslodavci: Nikad nije skrivao da je fašist

Do 1997. godine radio je kao vozač kamiona u tvrtki za zbrinjavanje industrijskog otpada. “Nikad nije skrivao svoje desničarske, fašističke ideje. Bio je pomalo hvalisav i vrlo povučen u usporedbi s drugim vozačima, ali vozio je isključivo po Furlaniji, nije išao u inozemstvo”, sjećaju se bivši vlasnici.

Tvrde da nisu znali ništa o njegovim navodnim putovanjima na Balkan, gdje je vikendima pucao po civilima i navodno trgovao oružjem. “Nazvao me jučer ujutro i rekao: ‘Došli su mi u kuću, uvlače me u nešto krupno, ubit će me'”, ispričao je jedan od njih. Ipak, tragovi istrage o “turističkom strijelcu” u Sarajevu vode upravo do njega.

Gradonačelnik: Ako je kriv, pridružit ćemo se tužbi

Lokalni župnik ne želi puno govoriti. “Ovdje sam već pola stoljeća, znam svakoga. Znam i osobu o kojoj se radi, neću mu spominjati ime. Ali ne vjerujem u to, to je izvan moje moći poimanja. Ta vijest unosi nemir”, kaže, spominjući kako je ovo mjesto 60-ih godina bilo poznato kao skrovište oružja organizacije Gladio, o čemu je izvještavao i BBC.

Gradonačelnik Alberto Bernava izrazio je duboku zabrinutost. “Ovo nije lijepa slika našeg grada. Ako se optužbe pokažu točnima, bit će to rana koja neće zacijeliti. Poštujem istragu, vidjet ćemo što će biti, ali duboko u sebi se nadam da to nije istina. Vlada velika nelagoda i osjećam gorčinu što se naš grad povezuje s ovim strašnim djelima. Pustit ćemo pravosuđe da odradi svoj posao. A ako se krivnja dokaže, razmotrit ćemo mogućnost da se i mi pridružimo tužbi kao oštećena strana”, izjavio je Bernava.

Grad Sarajevo već je najavio da će se pridružiti postupku.

Gradska vijećnica Susi Centis također kaže da je potresena. “To je vijest koja je duboko uznemirila cijelu našu zajednicu. Mi smo vrlo mirno mjesto, društveno aktivno, s velikim brojem udruga koje rade za opće dobro”, zaključila je, prenosi index.hr.

Facebook komentari