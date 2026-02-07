Svijet

Situacija je ozbiljna i nepredvidiva: “Napustite Iran odmah”

Njemačka vlada pozvala je svoje građane da što prije napuste Iran, upozoravajući da je sigurnosna situacija u zemlji i dalje vrlo ozbiljna i nepredvidiva.

Kako je objavilo njemačko Ministarstvo vanjskih poslova, razina prijetnje u Iranu ostaje visoka, a njemačkim građanima se savjetuje da ne putuju u tu zemlju zbog mogućih sigurnosnih rizika, uključujući proizvoljna uhićenja i ograničenu konzularnu pomoć.

Posebna upozorenja izdaju se osobama s dvojnim državljanstvom, za koje, prema Berlinu, postoji povećan rizik od pritvora , dok je pristup njemačkim diplomatskim službama u takvim slučajevima znatno otežan.

„ Sigurnosna situacija u Iranu je nestabilna i konzularna pomoć može biti vrlo ograničena“, priopćilo je njemačko ministarstvo vanjskih poslova.

Poziv njemačkih vlasti dolazi u vrijeme pojačanih regionalnih napetosti i pogoršanja odnosa između Irana i Zapada , zbog čega nekoliko europskih zemalja preispituje preporuke za putovanja i boravak svojih građana u toj zemlji.


