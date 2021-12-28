Jelena Karleuša vratila se u Srbiju i dala prvi intervju nakon drame s bivšim suprugom Duškom Tošićem

U prethodnim danima u javnosti su se pojavile informacije da je Tošić navodno izbacio iz kuće četiri Karleušine mačke, za koje je pjevačica bila izuzetno vezana, kao i da je, iz osvete, dao otkaz kućnim pomoćnicama koje su godinama brinule o njenom domu.Karleuša je istakla da su, prema posljednjim informacijama koje ima, ključevi vraćeni, kao i životinje i kućne pomoćnice, te se osvrnula na stres kroz koji su ona i njene kćerke, Atina i Nika, prošle.Prema posljednjim informacijama koje imam, ključevi su vraćeni, kao i životinje i kućne pomoćnice. Tresla se gora, rodila se nova brava. Zaista ne znam zašto je to Duško uradio. Pokušala sam da imam nekoliko dana odmora, ali se to nije desilo. Vraćam se umornija nego što sam otišla. Ovo je veliki stres, kako za mene, tako i za djecu – rekla je Karleuša, dodajući da su njene kćerke bile vidno potresene cijelom situacijom,piše Senzacija

Pjevačica je uputila apel medijima da sva pitanja u vezi s njenim bivšim suprugom upute direktno njemu ili njegovom advokatu.Molim vas da sve što je vezano za mog bivšeg supruga pitate njega. Ako ne njega, vidim da ima advokata koji voli da se slika i daje izjave – poručila je Karleuša.

