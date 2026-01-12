OGLASILA SE POLICIJA O INCIDENTU ACE LUKASA U SARAJEVU Zvanično saopštenje potvrđuje da mu je udaren auto u vožnji

Incident je uključivao višestruki kontakt između vozila ‘pasat’ i ‘rendž rover’, u kojem se nalazio Aca Lukas.Policija u Istočnom Sarajevu uhapsila je N.M. iz Pala zbog sumnje da je 11. januara na Palama, automobilom pasat više puta udario u zadnji deo vozila rendž rover, u kojem su se nalazili pevač Aca Lukas i njegov vozač.Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopštili su da pomenutog terete za izazivanje opšte opasnosti i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari. Kako se saznaje, u automobilu rendž river je bio pevač Aca Lukas.Lice N.M. se sumnjiči da je upotrebom motornog vozila to jeste upravljajući vozilom „pasat“, vlasništvo pravnog lica iz Pala, 11. januara na deonici magistralnog puta Ljubogošta – Podromanija, opština Pale, ostvario više puta kontakt prednjim delom vozila sa zadnjim delom vozila „rendž rover“, vlasništvo pravnog lica iz Podgorice, u kojem su se nalazili vozač J.J. i lice A.V. državljanin Srbije. Pomenuti je na taj način kod osoba u “rendž roveru” izazvao osećaj ugroženosti, kao i oštećenja na vozilu – stoji u zvaničnom saopštenju policije,piše Blic

Kako se dodaje u saopštenju, o svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo kojem će lice N. M. biti predato danas uz Izveštaj o počinjenim krivičnim delima.

