Karleuša poručila Severini: “Bavi se svojom državom i svojim predsjednikom.”

Objavljeno prije 2 sata

Pjevačica Jelena Karleuša gostovala je u jednoj televizijskoj emisiji, a s voditeljem je razgovarala o aktualnim temama, uključujući i politiku.

Jelena Karleuša gostovala je u emisiji “Novo jutro” na Pink TV-u. S voditeljicom Jovanom Jeremić razgovarala je o aktualnim temama, a dotaknule su se i politike.

Karleuša je poznata po tome što se zalaže za srbijanskog predsjednika Vučića, pa ju je voditelj pitao što misli o tome da se “Severina iz Hrvatske miješa u situaciju u Srbiji” .

“Severina je plaćena”
„Kad je riječ o Severini, mislim da je dobro plaćena, jako dobro plaćena. Jer meni ne treba novac da bih bila na strani svoje zemlje i svog naroda. Valjda je to patriotizam koji nema cijenu“, započela je Karleuša.

„Čestitam joj i mogu joj ponovno reći da se bavi svojom državom, svojim predsjednikom, svojim narodom. I da napadne sav novac koji je dobila… jer je to jasno kao dan. Zašto bi se bilo koja javna osoba iz druge države time bavila“, nastavila je, a prenosi Index.hr.


