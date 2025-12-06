Direktor Granda donio konačnu odluku: Sarajlija oduševio i prošao u narednu rundu

Neriješen rezultat ove subote u “Zvezdama Granda”, i to 5:5, dogodio se nakon duela dvojice sjajnih mladića – Šumadinca Đorđa Đinovića i Sarajlije Almira Mustafića.Oba kandidata briljirala su u svojim nastupima i interpretacijama, što je žiri odmah prepoznao i nagradio glasovima podrške, piše Grand.

Đorđe, inače pulen Ane Bekute, predstavio se pjesmama Slavka Banjca i Luisa, dok je Kebin pulen Almir odabrao numere Safeta Isovića i Šabana Šaulića.

U slučaju neriješenog rezultata, kako je rečeno na samom početku emisije, takmičari mogu otpjevati još jednom akapela i tako sebi obezbijediti prolazak u treći krug, ili će produkcija donijeti odluku o tome ko ide dalje.

Sanja Vučić bila je oduševljena obojicom kandidata i nije imala dovoljno riječi hvale za ono što su njihovim pjevanjem probudili u njoj.

– Đorđe, imaš tako umilan glas, plus si harizmatičan i teško te je ne primijetiti, a Almire, ti imaš jednu arhaičnu boju glasa, kao neki mali gospodin – rekla je Sanja.

Ni Snežana nije štedjela komplimente, uz konstataciju da su obojica bili odlični, dok se Miligram nadovezao riječima da su bili čak i previše dobri za drugi krug.

– Đorđe se već spremio za peti krug što se izgleda tiče, a Almir savršen, samo je malo bio pad energije – aplaudirao im je Mili.

Ipak, Đorđe David se, izgleda, najviše dvoumio kome da da glas, pa je u posljednjoj sekundi glasao za obojicu.

– Meni se, isto kao Miliju, nije dopala Almirova energija u drugoj pjesmi, ali kada sam čuo da ima 19 godina, morao sam da glasam. A prva pjesma zaista je zvučala kao sa radija – zaključio je Đole,pišu

Direktor Granda Goran Šljivić morao je donijeti konačnu odluku o sudbini takmičara, pa je saopćio svoj sud.

– Riješili smo da ih čujemo u akapeli još jednom – rekao je Šljivić.

Đorđe je u akapeli otpjevao pjesmu “Čaršija” od Al Dina, dok je Almir, uz konsultaciju s Kebom, izveo numeru “Ja sam čovjek od meraka” Safeta Isovića. U preglasavanju je pobijedio Almir sa osvojena tri glasa, dok će Đorđe, sa dva osvojena glasa, još jednom pjevati u baražu.

