Vranješ pružio podršku Voyageu u sukobu s Karleušom: Ova šatorska pjevačica opet diže halabuku

Bivši reprezentativac BiH Ognjen Vranješ na društvenim mrežama je pružio podršku srbijanskom reperu Mihajlu Veruoviću, poznatijem kao Voyage, u ratu koji već sedmicama na društvenim mrežama vodi sa Jelenom Karleušom.

– Ova šatorska pjevačica opet diže halabuku. Od sad ne možeš ni pod šatorom da pjevaš već samo na fruli – napisao je Vranješ na svom Instagram storiju, koji je podijelio i reper,piše Avaz

Podsjećamo, Karleuša je imala aferu sa Vranješom dok je bila u braku sa fudbalerom Duškom Tošićem. Ta afera je neslavno završila objavljivanjem eksplicitnih fotografija u javnosti.

Facebook komentari