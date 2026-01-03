Vijesti

BH Meteo: Spremite lopate za snijeg

Objavljeno prije 2 sata

Meteorolozi stranice BH Meteo najavili su padavine u naredna dva dana, s glavninaom koja je sutra, 4.januara.

“Spremite lopate za snijeg, neki će usljed teškog i mokrog snijega imati problema sa nestankom električne energije uz probleme na putnim pravcima. Većinu očekuje 10-30, lokalno i do 50 cm snijega”, naveli su.

Najavljuju i kako će dijelovi jugozapadne Bosne, sjevera Hercegovine i jugoistoka Bosne na granici kiše i snijega, ali većinom bi trebala biti kiša, lokalno i obilnija,pišu Vijesti

“Najviše padavina u Hercegovini i na jugozapadu Bosne gdje količina padavina do ponedjeljka može prelaziti lokalno 100 mm, a većinom se očekuje 40 do 80 mm. Obilne padavine kreću od večeras u Hercegovini, a sutra od jutarnjih sati postepeno i u ostatku zemlje”, najavili su,pišu


