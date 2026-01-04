Poza o kojoj svaka žena sanja: Garantuje eksplozivan orgazam,a koljena klecaju od zadovoljstva

Za veliki broj žena, orgazam nije nešto što dolazi lako, a upravo tu nastupa poza poznata kao “ležeći policajac”. U pitanju je modifikacija popularne dogi poze, ali mnogo nježnija i stabilnija.

Ova neobična poza nudi udobnost i uživanje. Žena leži sa lagano razmaknutim nogama, dok partner staje iza nje. Jastuk ispod karlice dodatno podiže kukove i omogućava idealan ugao za penetraciju.

Rezultat je položaj koji eliminiše zamor, ne traži aktivnost mišića, a pritom omogućava snažan kontakt na tačkama koje su ključne za ženski orgazam. Erogene zone dobijaju neprekidnu stimulaciju.

Prednosti pasivne stimulacije

U ovoj pozi žena ne mora da se angažuje, što zapravo povećava šansu za vrhunac. Kada se tijelo nalazi u položaju koji ne zahtjeva balans, napetost ili fizičko prilagođavanje, um može u potpunosti da se prepusti. To automatski povećava prisustvo, intenzitet osjećaja i cjelokupan užitak.

Pored fizičke udobnosti, poza omogućava intimniji ritam i duže trajanje odnosa bez prekida. Sve se odvija tiho, duboko i bez naglih pokreta, što mnogima više prija od „klasičnih“ poza koje često podrazumijevaju napor i energiju.

Potpuno uživanje

U vremenu kada se intima često svodi na performans i akrobatiku, poza “ležeći policajac” podsjeća na moć jednostavnosti. Ne morate se truditi više, već pametnije. Ova poza ne zahtjeva fleksibilnost, kondiciju ni vještinu.

Sve što zahtjeva jeste otvorenost da probate nešto što ne izgleda spektakularno, ali se tako i osjeća. U spavaćoj sobi, nekada je najtiša varijanta upravo ona koja ostavlja najjači utisak.

