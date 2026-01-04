Organizator dočeka poslao uplatnicu, tvrdi da je uplatio 11.000 eura: Husein Velagić ipak nije prevario Đogani?

Afera oko novogodišnjeg nastupa na kojem su Đole i Vesna Đogani prevareni za novac, makar kako oni tvrde, od strane organizatora Huseina Velagića se ne stišava.

Nakon što je Đole prozvao organizatora da je pobjegao te da im nije isplatio honorar po dogovoru, oglasio se on otkrivši da je zbog cijele situacije završio u bolnici te da mu je prijećeno da će mu zapaliti automobil vrijedan 20.000 eura zbog čega se osjećao nesigurno.

Đole Đogani je demantovao ove optužbe istakavši da nikome nije pretio, ali da je važno da javnost zna šta se dešava pjevačima kako bi zaštitili kolege i ne bi doživjeli isto što on i Vesna u novogodišnjoj noći.

Organizator je sada odlučio da otkrije svoju stranu priče za Najportal:

– Definitivno sam odlučio: Đogani ide na sud zbog svih prevara, uvreda i prijetnji koje mi je uputio preko svojih ljudi – rekao je Velagić, pa nastavio:

– Još jednom potvrđujem da je od mene unaprijed dobio 11.000 eura. Njegovoj sestri Elizabeti Đogani, koja živi u Njemačkoj, u tri navrata sam dao ukupno 9.500 eura, za što imam i potvrde koje mogu dostaviti. Dodatnih 1.500 eura Đogani je tražio da mu pošaljem putem Western Uniona, što sam i učinio. Dakle, on uopće nije želio novac regularnim putem, a to ću sada prijaviti policiji. Zbog toga bi mogao imati problema pri sljedećem dolasku u Njemačku.

Velagić navodi i da je nakon toga doživio prijetnje.

– Jučer su me zvali neki njegovi ljudi, kako su rekli „opasni momci“, i prijetili mi. Neću dozvoliti da moja djeca žive u strahu za vlastiti život. Prema dogovoru, za 16.000 eura trebao je pjevati tri bloka po sat vremena, a za 11.000 eura dva bloka po sat vremena. Žao mi je samo što sam otišao zbog straha – trebao sam ostati i odmah pozvati policiju – dodaje Velagić.

On se osvrnuo i na slučaj s Lepom Brenom, o kojem se ponovo piše u javnosti.

Đogani otkrio da li su isplaćeni za nastup na kom je izbio skandal: Ovo se desilo i Breni

– Sličan slučaj imao sam i s Lepom Brenom, ali to se desilo prije 15 godina, a ne pre tri, kako se sada navodi I tada je dobila veći dio novca unaprijed, na račun koji mi je poslala, a koji je bio u sasvim drugoj državi. Ostatak novca, nekoliko hiljada eura, trebala je dobiti na kraju nastupa, ali nije htjela izaći iz hotela. Čak je tadašnjem pobjedniku „Zvezda Granda“, Amaru Giletu, zabranila da pjeva. Kada je Gile, protiv njene volje, počeo pjevati, osiguranje ga je skinulo s bine. Kada sam je tužio, pokrenula je sve moguće veze kako bi se proces zaustavio – tvrdi Velagić.

Oglasio se organizator kojeg je Đogani optužio da je pobjegao s novcem: “U Hitnoj sam, bojim se da ću umrijeti”

Na kraju ističe da posluje legalno.

Velagić navodi da je zaštićen jer posjeduje registrovanu muzičku agenciju „Balkan muzika Hagen“, uz svu potrebnu dokumentaciju i pečat.

Facebook komentari