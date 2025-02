Andrija Milošević objavom na Instagramu dirnuo mnoge

“Sine, ovo sam napisao tvojoj mami”

Uz fotografiju supruge i sina podijelio je riječi koje su mnoge dirnule: “Zvala si me. Pitam zašto? ‘Postat ćeš tata’, rekla si. Vrisnem u sebi, probudim Boga, on je znao. Zamijeni mi glavu. Umiri srce. Razvedri dušu. Odjednom ozeleni rijeka. Šuma postane plava. Ozdravi vazduh. Usidri se sunce. Pokrije me nebo. Čekam mjesec. Čim izađe, da mu kažem, pa da pustim vatromete, da obasjam sva svoja i tvoja vremena. Vidim te onakvu kakva ćeš biti, ljubičice s korijenom hrasta. Ti si svitac, priroda te nosi oko vrata, ali samo kada želi ostaviti dojam. Nikada ti ovu radosnu vijest neću zaboraviti.”

Uz ovu poruku posvećenu supruzi, dodao je i rečenicu upućenu sinu.

“Sine, ovo sam napisao tvojoj mami kada mi je rekla da ćeš doći. Sretan ti treći rođendan.”

Upoznali su se u beogradskom pozorištu

Andrija i Aleksandra upoznali su se u beogradskom pozorištu Boško Buha, gdje su oboje radili.

U početku Aleksandra nije pokazivala interes, no Andrijini ljubaznost i šarm s vremenom su je osvojili, prenosi Index.hr.

