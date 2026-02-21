U jednom mjesecu preminula dvojica gračaničkih DJ-eva: Otišao je Vedad Osmanbegović Vedo, jučer preminuo Ibrahim Čajić Klipi

Tačno prije mesec dana, poslije teške bolesti u 65. godini preminuo je Vedad Osmanbegović Vedo, nakon što je penzionisan u JU BKC na radnom mjestu tonski snimatelj na Radio-Gračanici, gdje je proveo cijeli radni vijek. Sinoć je na UKC u Tuzli, poslije moždanog udara preminuo Ibrahim Čajić Klipi, šoumen, muzički stvaralac, šeret na svoj način.

Iz poznate trojke gračaničkih DJ-eva živ je Fikret Ćurić, koga je smrt Vedada i Klipija iznenadila i ražalostila. Šta je bila poveznica trojice poznavalaca zabavne muzike, bilo da se radi o stranim ili domaćim hitovima, po čemu će ih Gračanlije pammtiti?

Oni su, kao mladi ljudi, kao gračanička muzička avangarda, zavoljeli muziku, kupovali singl-ploče i u DTV „Partizan“ krenuli u organizaciju disko-večeri, kojima su, kako je vrijeme prolazilo priključivali se mladi ljudi. Prvo je krenuo Fikret, za njim Ibrahim, pa Vedad. Pored poznatog gračaničkog kina, bila je to u to vrijeme jedina zabava za mlade.

Pjesme Ive Robića, Kemala Montena, Zdravka Čolića, “Parnog Valjka”, “Bijelog Dugmeta”, “Indexa”, pa “Bitlsa”, Elvisa Prislija, Franka Sinatre, grupe “ABBA” zahvaljuući trojici zaljubljenika, nisu bile nepoznanica u Gračanici.

Da disko-večeri iz 60., 70., i 80. godina i muzika iz tog vremena, ne padne u zaborav, da se Gračanlije starijih generacija u muzičkom smislu vrate u prošlost, u JU BKC prije 15 godina, jednom godišnje krenula je muzička večer “40+” na kojima su upravo Ibrahim Čajić Klipi, Fikret Ćurić i Vedad Osanbegović Vedo, trojica DJ-eva koji su muziku imali u malom prstu, na koje bi se znalo okupiti veliki broj Gračanlija, uživali su u muzici iz svojih mladalačkih dana. Vedo i Klipi, koji su, nažalost preminuli u toku ovog februara skoro pa zajedno su otišli na drugi svijet. Fikretu je ostao da se prisjeća svojih drugara, disko-večeri i svega lijepog doživljenog u mladalačkim danima, a Gračalijama da Vedadu Osmanebegoviću i Ibrahimu Čajiću, požele lahku zemlju bosansku uz zahvalnost za sve lijepe trentuke koje se doživjeli uz njihovu muziku.

Facebook komentari