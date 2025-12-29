Bivši zadrugar izveo ženu i bebu iz porodilišta: Objavio dirljiv snimak iz bolnice

Bivši zadrugar Dino Dizdarević dobio je drugo dijete prije nekoliko dana, a danas je izveo suprugu i bebu iz porodilišta u Cirihu.

Dino je na Instagramu podijelio emotivan trenutak kada je izveo sina.

– Dizarevići! Idemo kući – napisao je kratko nekadašnji rijaliti učesnik.

Uz fotografiju na kojoj poziraju sva četvoro, dodao je:

“Hvala ti, ljubavi, što si me učinila drugi put najsretnijim čovjekom na svijetu. Volim vas.”

Inače, Dino se prije nešto manje od dvije godine oženio, te su ubrzo dobili sina. Kada je njegova supruga ostala u drugom stanju, Dino se tada oglasio:

– Osjećam se jako sretno, naravno. Supruga mi je odlično, hvala Bogu, već sutra stiže kući… A mališan, kao mališan, mislim ipak da mu je tek 18 mjeseci, neku reakciju nismo ni mogli da očekujemo, ali osjetimo da on osjeti da se nešto dešava – izjavio je Dino Dizdarević.

