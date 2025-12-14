Nina Badrić zabrinula fanove: Pomjerila koncert u Bihaću, a evo i zašto

Pjevačica Nina Badrić zabrinula je svoje fanove posljednjom objavom na Instagramu. Zbog narušenog zdravstvenog stanja, morala je pomjeriti nastup koji je trebalo da održi u Bihaću.

Naime, Nina je prvo podijelila fotografiju na kojoj leži u krevetu, pokrivena, uz kratak opis: „Liječimo se da budemo spremni za koncerte“.

Nakon što je izazvala zabrinutost, ponovo se oglasila i potvrdila da je zbog prehlade i povišene temperature bila primorana pomjeriti koncert.

– Zbog prehlade i temperature moram pomjeriti koncert u Bihaću. Našli smo novi datum, hvala organizatorima na razumijevanju – poručila je pjevačica.



Podsjećamo, Nina Badrić je prije četiri godine uvela novi režim ishrane, potpuno bez namirnica životinjskog porijekla.

Kaže da joj je takav način života donio balans, bolji izgled kože i kose, kao i znatno više snage i energije nego ranije.

Facebook komentari