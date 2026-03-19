Raketni napadi Irana na Izrael, oštećena rafinerija u Haifi

U nizu napada koji su započeli u srijedu poginulo je više ljudi, uključujući dvoje izraelskih civila, troje Palestinki i jednog stranog radnika, piše The Jerusalem Post.

Ekipe hitne pomoći Magen David Adom poslane su u rafineriju, ali nije bilo dojava o povrijeđenima. Ranije tokom dana policija i medicinsko osoblje istraživali su nekoliko lokacija na koje su pali geleri nakon napada na centralni Izrael, gdje također nije bilo povrijeđenih.

Na sjeveru Izraela u četvrtak ujutro, prije 6 sati, sirene su se oglasile tri puta u sat vremena zbog napada koje su pokrenuli Iran i Hezbollah iz Libana. Hitne službe saopćile su da u tim napadima nije bilo povrijeđenih ni veće materijalne štete.U srijedu navečer strani radnik u 20-im godinama poginuo je u izraelskoj regiji Sharon nakon što ga je geler iranskog projektila pogodio u glavu, saopćio je Magen David Adom. U istom valu napada geleri su oštetili i stambenu zgradu u Tel Avivu, ali bez povrijeđenih, prenosiIndex

Nešto ranije, prema navodima Crvenog polumjeseca, tri Palestinke poginule su u iranskom raketnom napadu u blizini Hebrona na Zapadnoj obali. Palestinski mediji saopćili su da je još 13 osoba ranjeno, od kojih jedna teže.

Izraelska vojska saopćila je kako se pretpostavlja da je udar izazvalo kasetno oružje – bojeva glava koja se raspada na mnoštvo manjih bombi koje se raspršuju po širem području. Geleri su pali i na drugim lokacijama u centralnom Izraelu te oštetili jedno vozilo.

