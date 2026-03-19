Oglasila se majka djevojčice koja je preminula nakon operacije krajnika

Navela je da nije dobila zvanično obavještenje iz Ministarstva zdravlja ili čačanske bolnice, te da je o svemu informisana putem medija.

“Ne vjerujem u to, nemoguće je da nije bilo propusta. Zašto onda nije otišla otpusna lista s djetetom za Beograd? U Beograd je došla bez otpusne liste”, rekla je Sanja Marković za medije i dodala:

Porodica čeka obdukcioni nalaz i dalje korake

“Mi smo kontaktirali tužioca, on nam je rekao da rezultati obdukcije kod njega još nisu stigli, a kada budu stigli, pozvat će nas da se vidi šta i kako dalje. Od ishoda obdukcije zavise i naši dalji koraci.”

Podsjeća da su prošla 44 dana od smrti njene kćerke, a obdukcioni nalaz još nije gotov.

“Plašim se da će se cijela priča i slučaj zataškati”, rekla je Sanja Marković, prenosi Telegraf.

Šta je pokazao inspekcijski nadzor u bolnici

Podsjećamo, inspekcijski nadzor u čačanskoj bolnici pokazao je da u liječenju djevojčice koja je preminula nakon operacije krajnika nije bilo stručnih niti proceduralnih propusta, dok su kod drugog pacijenta, koji je preminuo nakon istog zahvata, utvrđene određene greške,pišu Vijesti

“Nakon inspekcijskog nadzora u čačanskoj bolnici, spoljašnje i unutrašnje kontrole, obdukcije i svih ostalih pretraga koje su još u toku, u slučaju smrti maloljetne E. M. nisu pronađene proceduralne i stručne greške u liječenju i postupanju, dok ih je bilo u liječenju pacijenta M. M.”, rekao je doktor Dragoljub Paunović, savjetnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove.

Također, u istoj bolnici, poslije operacije krajnika, preminuo je i 38-godišnji muškarac.

