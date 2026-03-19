Šest zemalja spremno pomoći u osiguranju Hormuza

Ključne informacije:
Iranci pogodili američki F-35, morao je prisilno sletjeti u američku bazu
Trumpov ministar: Iskoristit ćemo iranske barele protiv Iranaca
Milanović: Svi hrvatski vojnici sigurno su evakuirani iz Iraka
Šest moćnih zemalja zajednički objavilo: “Spremni smo pomoći u osiguranju Hormuza”
Iranski ministar: Tko pomogne SAD-u u Hormuzu bit će suučesnik u ratnim zločinima
Šef Pentagona: Danas će biti dan novih najjačih udara na Iran
Iran zaljevskim državama prijeti “potpunim uništenjem” energetske infrastrukture
Nafta najskuplja od 2022.
Nazire se sukob Trumpa i Netanyahua, Bijela kuća nezadovoljna potezima Izraela
Cijene plina na europskim tržištima snažno porasle
Trump pokušava smiriti situaciju nakon iranskog napada na važno LNG postrojenje u Kataru,piše Index
Pentagon traži više od 200 milijardi dolara za financiranje rata s Iranom
Iran u napadu na Izrael pogodio Zapadnu obalu, poginule tri Palestinke
Amerika razmatra slanje tisuća vojnika u kopneni napad na Iran
Iran pokrenuo odmazdu, napali S. Arabiju, Katar i UAE. Katar: Prešli su sve granice
Saudijska Arabija najavila odgovor Iranu
Situacija eskalirala nakon iranskog napada na katarsko plinsko postrojenje kao odgovor na izraelski napad na najveće iransko plinsko polje