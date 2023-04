Ko živi duže – niži ili viši ljudi? Iznenadit ćete se, a razlozi su zanimljivi

Konkretno, niži ljudi žive duže od viših. Dva stručnjaka za dugovječnost, ŽanMari Robin, demograf koji proučava odnos između zdravlja i dugovječnosti, i Dejvid Sincler, jedan od vođa Paul F. Glenn centra za biologiju istraživanja starenja na Harvard Medical School, iznijeli su svoje teorije kojima to objašnjavaju.

– Nekad se nije smatralo dobrim biti nizak, niski ljudi često su se slabije hranili tokom prve godine života, nisu mogli pravilno da se razvijaju i izbore se protiv zaraznih bolesti. Istorijski gledano, niži rast povezivali smo s lošim razvojem i visokom stopom smrtnosti. Ali to se drastično promijenilo – kaže Robin i dodaje:

– Trenutno, ako su im dostupne blagodeti bogatstva i obrazovanja, niži ljudi žive duže od viših. To je tokom posljednjih trideset godina potvrdilo i nekoliko istraživanja koja su otkrila negativnu korelaciju između veće visine i dugovječnosti. Tako nalazi, bazirani na milionima smrtnih slučajeva, sugerišu da niži i sitniji ljudi imaju nižu stopu smrtnosti i manje hroničnih bolesti povezanih s ishranom, posebno nakon srednjeg doba. Niži ljudi takođe imaju duži prosječan životni vijek. Istraživanje na oko 2500 finskih sportista pokazalo je da su skijaši živjeli skoro sedam godina duže od košarkaša, od kojih su bili niži za oko šest centimetara. Jedna italijanska studija pokazala je i da su vojnici koji su bili niži pet centimetara živjeli dvije godine duže od svojih viših vršnjaka.

– Biološki razlog vjerovatno je to što kada ste viši, jelu je potrebno više replikacija ćelija, a to ga brže iscrpljuje – kaže Robin.

Žene su otpornije

– Istraživanja pokazuju da je visina važna. Što je organizam manji, a to važi i za ljude i za životinje, imaće duži životni vijek. Ali, čini se i da visina žena ima uticaja na njihovu dugovječnost. Neki izvori poput naučne online publikacije Our World in Data navode da su u prosjeku žene (globalno) 12 centimetara niže od muškaraca. Velika razlika u visini između muškaraca i žena posljedica je razlika u nivou hormona rasta koja je mnogo viši kod žena, a poznato je da nivo hormona rasta utiče na dugovječnost – kaže Sinkler, suosnivač i naučni savjetnik biotehnološke kompanije koja istražuje mogućnosti poboljšanja životnog vijeka i dugovječnosti. Ipak, visina možda nije jedini razlog zašto žene žive duže.

– Žene su otpornije na smrtnost od muškaraca jer se više opiru poteškoćama. Takođe se mogu osjećati odgovorne ne samo za sopstveni život nego i za život svoje djece. Zbog toga moraju da budu jače i ostanu vitalne duže od muškaraca – kaže Robin i naglašava da sve dok je muškarac zdrav i bez invaliditeta, njegova stopa smrtnosti jednaka je kao i ona kod žena.

– Muškarci slabije preživljavaju ako nisu vrlo dobrog zdravlja, dok su žene mnogo otpornije na narušeno zdravlje – kaže Robin i dodaje da je to fascinantno jer je dobro poznato da naše društvo ne tretira žene baš najbolje pa bismo zapravo očekivali suprotno, prenosi Živim.hr.

