Kineski horoskop za sedmicu 20-26. april: Zmaj i Svinja konačno dobijaju ono što čekaju mjesecima

Kineski horoskop za nedelju od 20. do 26. aprila donosi konkretan pomak, a ne prazna obećanja. Tri životinjska znaka ulaze u period kada se zatvorene priče napokon otvaraju. Zmaj prestaje da čeka zeleno svjetlo, Svinja stavlja tačku na staru porodičnu dramu, a Pas dobija poziv koji je ćutke priželjkivao. Energija godine Vatrenog Konja pojačava sve tri linije istovremeno, što se u kineskoj astrologiji dešava rijetko.

Zmaj: Projekat iz fioke konačno dobija potpis

Zmajevi ulaze u nedelju sa teretom koji vuku od januara. Papiri, ideja, poslovna ponuda, svejedno, nešto je zastalo zbog tuđe neodlučnosti. Od ponedeljka 21. aprila stiže potvrda, usmena ili pisana, i sve kreće svojim tokom.

Ne ulazite u pregovore ispod svoje cene. Zmaju sada pogoduje čvrst stav i jasno postavljena cifra. Srijeda i četvrtak su dani kada treba potpisati, a ne dogovarati dalje detalje.

Šta znači energija Vatrenog Konja za Zmaja

Vatra dodatno hrani Zmajevu prirodnu ambiciju. U ljubavi, partneri rođeni u znaku Majmuna ili Pacova donose stabilnost. Slobodni Zmajevi upoznaju nekoga preko posla, ne preko izlaska.

Svinja: Porodični čvor se razvezuje posle mnogo meseci

Svinja je mjesecima nosila tišinu oko sukoba u porodici. Neko nije razgovarao sa nekim, a Svinja je bila između. Ova nedjelja donosi razgovor koji ste odlagali, i to bez drame koje ste se plašili.

Novac stiže preko nasledstva, pozajmice koja se vraća ili bonusa sa posla. Nije riječ o velikoj sumi, ali pokriva tačno ono što vas je stiskalo. Petak 25. april je dan kada treba obaviti bankarske stvari.

Pas: Iznenadni poziv koji mijenja karijeru

Pas dobija poruku ili poziv od bivšeg kolege, šefa ili klijenta. Ponuda zvuči neozbiljno na prvu loptu, ali sadrži tačno onu platu i uslove koje ste tražili na prethodnom razgovoru. Ne odbijajte iz inercije.

U ljubavi, Psi u dugim vezama rješavaju pitanje zajedničkog života, selidbe ili prstena. Slobodni Psi imaju priliku za poznanstvo u utorak ili subotu.

Koji kineski znaci imaju najjaču nedjelju između 20. i 26. aprila

Najjaču energiju imaju Zmaj, Svinja i Pas. Zmaj dobija poslovnu potvrdu, Svinja rješava porodični problem i prima novac, a Pas dobija neočekivanu ponudu za posao. Energija važi sedam dana.

Savjeti za ostale znake u nedeljnom kineskom horoskopu

Ostali znaci nisu u fokusu, ali imaju svoje male pomake. Tigar i Zec treba da budu oprezni sa potpisivanjem ugovora do srede. Bivo i Koza imaju korist od ćutanja u poslovnim sastancima.

Majmun, Petao i Pacov ulaze u pripremnu fazu, njihov prozor stiže početkom maja. Zmija treba da izbegne sukob sa starijim članom porodice. Ovan kao kineski znak ima finansijsku priliku preko interneta, ali tek posle 24. aprila.

Zašto je baš ova nedjelja presudna

Godina Vatrenog Konja pojačava brze odluke i rizik koji se isplati. Prozor od 20. do 26. aprila poklapa se sa prelaskom energije pre 1. maja, kada počinje nova mikrofaza. Posle tog datuma, ritam postaje sporiji i zahteva više strpljenja.

Nedeljni kineski horoskop jasno pokazuje: ko sada pokaže inicijativu, taj zatvara staru priču i otvara novu. Pasivno čekanje sada radi protiv vas, bez obzira na znak.

