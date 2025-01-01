Pare ih prosto hoće: Ova 3 znaka čeka neviđen novac do kraja sedmice, evo odakle stiže

Novac nije samo papir, on je energija slobode, a ovaj horoskop za novac pokazuje da će se tri znaka do krajasedmice konačno izvući iz stege večite kalkulacije.

Zaboravite na ona klasična obećanja o džakovima para koji padaju s neba – ovde pričamo o konkretnim prilivima koji stižu tamo gde su najpotrebniji.

Lav: Kraljevski dobitak kroz poslovne pregovore

Vi ste neko ko ne preza od napornog rada, ali ste u poslednje vrijeme imali osjećaj da tapkate u mjestu.

Do kraja nedjelje, uticaj Sunca donosi vam iznenadnu priliku da naplatite svoj trud kroz novi ugovor ili povišicu.

Može se desiti da vam stigne ponuda za dodatni posao od osobe koju poznajete godinama, a koja sada vidi vaš pun potencijal.

Ovaj priliv neće biti zanemarljiv i pomoći će vam da zatvorite neka stara dugovanja koja su vas opterećivala.

Najsrećniji trenutak vas čeka u četvrtak, pa budite spremni da pokažete svoje pregovaračke vještine.

Jarac: Stabilizacija i povratak starog novca

Vi ste majstor discipline, ali čak i vama je bila potrebna pauza od konstantnog kalkulisanja troškova.

Horoskop za novac najavljuje da će Jarčevi doživjeti prijatno iznenađenje u vidu povraćaja poreza ili isplate koju ste već otpisali.

Planetarna kretanja u vašem polju finansija ukazuju na to da se dugogodišnja štednja konačno isplati.

Moguće je da ćete dobiti informaciju o nasledstvu ili poklonu od starijeg člana porodice koji želi da vas podrži.

Ovaj novac iskoristite pametno, jer vam se otvara put za dugoročno ulaganje koje će vam doneti mir u mjesecima koji dolaze.

Vodolija: Iznenadni obrt u karijeri

Vi ste često ispred svog vremena, ali vaši računi su do sada diktirali sporiji tempo života nego što želite.

Planetarni aspekti ukazuju na to da se jedan vaš inovativni prijedlog konačno dopao ljudima koji imaju moć da vas plate.

Do kraja nedelje, Vodolije mogu očekivati rješenje stambenog pitanja ili prodaju nečega što im je dugo stajalo kao „mrtav kapital“.

Novac stiže iz izvora koji su povezani sa modernom tehnologijom ili stranim tržištem.

Budite spremni da brzo reagujete, jer će se prilika pojaviti iznenada i zahtevati vašu potpunu pažnju.

Sreća vas prati u subotu prepodne, pa iskoristite taj trenutak da definišete svoje finansijske ciljeve.

Kako da zadržite energiju obilja

Nije dovoljno samo da novac dođe, važno je i kako ga dočekujete u svom domu.

Stari običaji kažu da novčanik nikada ne smije biti potpuno prazan, čak ni kada čekate veliku uplatu.

Držite uvek jednu crvenu novčanicu u posebnoj pregradi kako bi ona prizvala svoje „društvo“.

Šta još treba da znate o finansijama ove nedjelje

Mnogi se pitaju da li je sada pravo vreme za rizike i veća ulaganja.

Zvijezde sugerišu oprez za ostale znake, dok su ova tri povlašćena i mogu sebi dopustiti malo više slobode.

Ako planirate kupovinu kućnih aparata ili garderobe, sačekajte vikend kada će energija biti stabilnija.

Najvažnije je da ne donosite odluke u afektu, već da svaku ponudu dobro prostudirate uz šoljicu kafe.

Često postavljana pitanja

Koji je najbolji dan za igre na sreću ove nedelje?

Prema astrološkim kretanjima, četvrtak popodne nosi najviše srećnih okolnosti za one koji žele da iskušaju sreću.

Da li treba da pozajmljujem novac prijateljima u ovom periodu?

Savet je da se uzdržite od pozajmica do ponedjeljka, kako ne biste narušili sopstveni energetski tok novca, piše Krstarica.

