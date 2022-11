Naučnici kreirali robotsku ribu koju pokreću ćelije ljudskog srca

Tim naučnika sa Harvarda, u saradnji sa Univerzitetom Emory, napravio je “biohibridnu ribu” koristeći papir, plastiku, želatin i dvije trake živih ćelija srčanog mišića, čije su kontrakcije povlačile riblji rep s jedne strane na drugu i omogućavale joj da pliva, pišu Nezavisne.

Istraživački tim je prošle sedmice objavio svoje nalaze u časopisu Science, a video koji je Harvard School of Engineering and Applied Sciences (Seas) objavio na Twitteru prikazuje malu robotsku ribu koja maše repom i kreće se oko 20 sekundi. Studija označava korak pun nade u napretku srčanih tretmana kao što su pejsmejkeri. “Pogodnost ovog projekta ribe je što još uvijek pokušavamo savladati zanat korištenja živih ćelija kao inženjerskog supstrata”, rekao je Kit Parker, jedan od autora istraživanja, za Guardian u ponedjeljak.

“Srce je izuzetno složeno i nije dovoljno oponašati anatomiju”, dodao je Parker, profesor Seasa. “Mora se rekreirati biofizika kako bi se postiglo robusno ponašanje koje je potrebno za izgradnju projektovanih srca za djecu rođenu s deformiranim srcima.”Ranije je Parker rekao za NPR da naučnici u početku nisu bili sigurni koliko će dugo jato vještačkih riba funkcionisati, ali su plivale više od 100 dana, što je čak naučnike koji su projektovali robotske ribe pozitivno iznenadilo.

Scientists at Harvard University have created a ‘biohybrid’ fish made from human heart-muscle cells that swam on its own for more than 100 dayspic.twitter.com/D3oXMjsGEz

