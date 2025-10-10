Zemlja postaje sve tamnija: Šta to znači?

Zemlja je u posljednjih 25 godina postala sve tamnija, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Prema naučnicima, u periodu od 2001. do 2024. godine zabilježena je manja refleksija sunčeve svjetlosti s površine Zemlje nego ranije.”Tamnjenje” je izraženije na sjevernoj nego na južnoj hemisferi, što su naučnici otkrili analizom podataka sa satelita.

Kako navode, južna hemisfera u prosjeku prima više radijacijske energije na vrhu atmosfere, dok na sjevernoj postoji gubitak te energije.

Ranije studije sugerisale su da se ta neravnoteža kompenzira atmosferskim i oceanskim cirkulacijama koje prenose energiju, ali nova studija pokazuje da te cirkulacije nisu u potpunosti mogle nadoknaditi razlike tokom posljednja dva desetljeća.

U svom radu naučnici navode da je zabilježeno odstupanje od 0,34 vata po kvadratnom metru po desetljeću. U kontekstu prosječnog sunčevog zračenja od 240 do 243 vata, to odstupanje nije veliko, ali je statistički značajno.

Prema stručnjacima, promjene su rezultat promjena u vodenoj pari i oblacima u atmosferi, kao i promjena u refleksivnosti površina Zemlje,piše Avaz

– Led i snijeg reflektiraju više sunčeve svjetlosti od stijena ili vode. Smanjenje morskog leda i snježnog pokrivača na sjevernoj polutki doprinijelo je tamnjenju planete“, pojašnjavaju naučnici.

