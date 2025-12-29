Pripadnici ova dva znaka najčešće vode dvostruki život…

Neki ljudi žive jednostavno i transparentno, ali postoje i oni čiji je život pun slojeva i kontrasta. Kod njih se često ne zna gdje završava stvarnost, a počinje privatni svijet koji čuvaju samo za sebe. U astrologiji postoje znakovi koji se posebno ističu sposobnošću da vode dvostruki život – ne nužno s lošim namjerama, već zato što svoju intimu, sklonosti i stvarne želje znaju vješto skrivati.

Oni ne lažu otvoreno, ali često ne otkrivaju sve. Njihovi najbliži mogu godinama živjeti pored njih, a da ne znaju što sve uistinu osjećaju, žele ili rade kada se zatvore vrata.

Škorpion

Škorpioni su poznati po emocionalnoj dubini, ali i po tajnovitosti koja im je urođena. Oni ne dijele svoje misli lako, a mnogi od njih vode paralelne emocionalne ili profesionalne živote. To ne znači nužno nevjeru ili prijevaru, već često ukazuje na unutarnji svijet koji je toliko bogat i intenzivan da ga teško mogu u potpunosti pokazati drugima.

Škorpioni mogu imati posao koji svi poznaju i onaj drugi koji nitko ne spominje, partnera s kojim su svakodnevno, i osobu koju nikad nisu preboljeli. Njihov dvostruki život više je psihološki nego konkretan – i zbog toga još opasniji.

Blizanci

Blizanci su poznati po dualnosti i neuhvatljivosti. Njihova znatiželja i potreba za raznolikošću često ih vode kroz paralelne interese, društva i identitete. Mogu biti potpuno drukčiji na poslu nego u privatnom životu, imati više društvenih krugova koji se ne poznaju, pa čak i održavati različite verzije sebe u svakoj od tih sredina.

Kod njih to nije uvijek planirano, već spontano – vođeni su unutarnjom potrebom da sve istraže i isprobaju. No rezultat je isti: teško ih je potpuno upoznati, piše index.

Facebook komentari