Ovim znakovima Zodijaka otvaraju se velike financijske prilike u siječnju/januaru!

Siječanj/januar 2026. odmah stavlja novac pod povećalo. Prvi dojam mjeseca je praktičan: što držite pod kontrolom, što odgađate i gdje propuštate bolju opciju. Kako dani prolaze, otvaraju se nove ideje o zaradi i drugačiji modeli rada, posebno kroz ljude i mreže. Četiri znaka u tom periodu imaju posebno vidljive financijske prilike – jeste li među njima?

Ulazak u 2026. ne djeluje kao razdoblje za odgađanje odluka o novcu. Već prvih dana siječnja/januara u znaku Jarca zbiva se snažna koncentracija energije: Sunce, Venera i Mars kreću se kroz ovaj znak, a Merkur im se pridružuje odmah početkom mjeseca.

Jarac traži ozbiljnost, dugoročno razmišljanje i spremnost da se preuzme odgovornost za ono što radimo s vlastitim resursima. Istovremeno, Jupiter se u siječnju/januaru 2026. i dalje nalazi u Raku, znaku koji je povezan s osjećajem sigurnosti, doma i osnovne emocionalne stabilnosti.

To je pozadina koja naglašava pitanje: koliko se zaista osjećate sigurno, a ne samo koliko zarađujete.

Kako se približava sredina mjeseca, energija se postupno pomiče prema Vodenjaku. Sunce prelazi u ovaj znak 20.1., Merkur i Mars mu se pridružuju, a Venera ulazi u Vodenjaka 17.1..

Nakon ozbiljnog, zemljanog uvoda, dolazi vrijeme za drugačije ideje o zaradi, za eksperimentiranje i otvaranje prema novim modelima rada, posebno onima koji uključuju tehnologiju, mreže i zajednice.

Na kraju mjeseca događa se još jedan važan pomak: asteroid Palas 24.1. ulazi u Ribe, a 26.1. Neptun prelazi iz Riba u Ovna. To pojačava potrebu da se logika i intuicija spoje i da financijske odluke počnu više pratiti unutarnji osjećaj smisla.

U takvom nebeskom miksu, četiri znaka imaju posebno naglašenu financijsku priču u siječnju/januaru 2026. – jeste li među njima?

Bik

Bikovi, Uran se i dalje kreće kroz vaš znak, dok se planeti u Jarcu tijekom prve polovice mjeseca povezuju s njim skladnim trigonima, a Saturn u Ribama šalje dodatnu podršku.

To je kombinacija koja Vam odgovara: umjesto naglih rezova, nudi postupan, ali stabilan pomak. Uran u Biku već nekoliko godina potiče promjene u načinu na koji zarađujete i baratate materijalnim stvarima. Mnogi Bikovi su već osjetili potrebu za modernizacijom posla, ulaskom u nove grane ili mijenjanjem financijskih navika. U siječnju/januaru 2026. dobivate konkretne signale da se isplati nastaviti u tom smjeru.

Planeti u Jarcu daju strukturu. To može biti plan štednje koji napokon počinjete provoditi bez osjećaja uskraćivanja, ulaganje u znanje ili alat koji Vam dugoročno donosi veću zaradu, dogovor s bankom ili partnerom koji financije čini jasnijima i predvidljivijima. Jupiter u Raku Biku šalje podršku kroz harmoničan aspekt, što znači da se svaki pametan dogovor, potpisan ugovor ili iskren razgovor o novcu dugoročno može pokazati isplativim.

Saturn u Ribama pomaže da se riješite naivnosti i idealiziranja u odnosima. U financijama to znači da postajete oprezniji s posuđivanjem novca, ulaganjima u tuđe ideje ili preuzimanjem tuđih troškova. Manje je vjerojatno da ćete pristati na „možda će se isplatiti“ ako nema jasnog plana.

Za Bikove je siječanj/januar 2026. dobar mjesec za ozbiljnije gledanje na ono što već radite. Ne morate izmišljati novi život iz temelja. Dovoljno je da priznate gdje ste postali previše kruti, gdje se držite navika koje nisu više na Vašoj strani i da uvedete nekoliko strateških promjena. Zemlja i voda na nebu rade za Vas – Vaš zadatak je da ne ignorirate priliku samo zato što dolazi u tihom, praktičnom pakiranju.

Strijelac

Strijelci u siječnju/januaru 2026. ulaze u fazu u kojoj se pomalo vraća osjećaj da se trud isplati. Dugo razdoblje Plutonovog boravka u Jarcu, od 2008. do 2024., natjeralo je mnoge Strijelce da se ozbiljno suoče s temama odgovornosti, dugova, realne vrijednosti rada i granica.

Sada, kada se početkom godine u Jarcu okuplja cijela skupina planeta, upravo polje novca i materijalne stabilnosti postaje aktivno. U praksi to može izgledati kao razgovor o novim uvjetima, prilika za prelazak na bolje plaćenu poziciju, poziv starog klijenta koji se vraća s većim budžetom ili ozbiljnija ponuda za projekt koji donosi stabilan prihod, a ne samo jednokratnu dobit.

Vaš zadatak u siječnju/januaru nije čekati „savršen trenutak“, nego vrlo jasno prepoznati gdje se otvara konkretna prilika, čak i ako na prvi pogled ne djeluje glamurozno. Jupiter u Raku pomaže da bolje procijenite kakve financijske odluke hrane Vašu buduću sigurnost, a koje vas vraćaju u stari kaos.

Važno je i to da se fokus pomalo širi s „koliko“ na „pod kojim uvjetima“. Strijelci su skloni baciti se u avanturu čim osjete da je vrijeme za promjenu, ali sada je mudrije provjeriti strukturu: kako se ugovori potpisuju, što dobivate zauzvrat, koliko Vas nešto obvezuje na duge staze.

Sezona Jarca početkom mjeseca potiče Vas na hladnu glavu i matematički pristup, a vodenjačka energija kasnije u mjesecu daje inspiraciju da dio svojih ideja o zaradi premjestite online, u mreže ili suradnje koje nisu vezane samo uz jednu lokaciju. Tek kad spojite oboje – trezvenost i viziju – financijske nagrade počinju dolaziti u formi koja je održiva, a ne samo uzbudljiva.

Jarac

Za Jarce je ulazak u novu godinu uvijek važan, ali 2026. je posebno naglašena. Sunce, Venera, Mars i Merkur u prvom dijelu mjeseca prolaze upravo kroz Vaš znak.

To znači da fokus nije samo na poslu nego i na tome koliko ste spremni stajati iza vlastitih odluka pa i onih financijskih.

Ovo je razdoblje u kojem se ne isplati ulaziti u novu godinu po inerciji. Ako ste godinama radili više nego što ste bili plaćeni, ako odgađate razgovor o povišici ili se kompromitirate u projektima koji Vas iscrpljuju, sada dobivate vrlo jasne signale da nešto treba posložiti drugačije.

Sredinom mjeseca naglasak se polako seli u Vaše polje zarade i osobnih talenata. Ulazak Venere u Vodenjaka 17.1., a zatim i Marsa 23.1., stavlja naglasak na to da ono što znate i možete postane bolje nagrađeno, ali uz jedan uvjet: potrebno je izaći iz starih modela i način razmišljanja.

Jarac često misli da „vrijedi“ samo ono što je mukotrpno, teško i iscrpljujuće. Sada dobivate priliku testirati drugačiju postavku: možete zarađivati i od onoga što radite efikasnije, pametnije, uz manje rasipanja energije. To ne znači da ćete napustiti disciplinu, nego da ćete ozbiljnost usmjeriti u projekte koji doista nose potencijal.

Jupiter u Raku nalazi se nasuprot Vašem znaku i podsjeća da financijska sigurnost nije dovoljna ako se stalno nalazite na rubu izgaranja.

Siječanj 2026. za Jarce može biti početak godine u kojoj se polako prestajete kažnjavati prevelikim teretom obaveza, a počinjete graditi sustav koji je i stabilan i ljudski podnošljiv.

Vodenjak

Za Vodenjake je siječanj/januar 2026. zanimljiv baš zbog toga što u prvoj polovici mjeseca mnogo toga i dalje djeluje „iza kulisa“. Dok se većina planeta zadržava u Jarcu, aktivira se Vaše polje podsvijesti, povlačenja, završetaka. Nerijetko se u tom periodu javljaju situacije u kojima Vam postaje jasno što više ne želite financirati – bilo da se radi o iscrpljujućim poslovima, bilo o obrascima trošenja novca koji više nemaju smisla.

Prava promjena osjeti se kad Sunce 20.1. uđe u Vaš znak, a Merkur i Mars mu se pridruže do kraja mjeseca, dok se Venera u Vodenjaku smješta već od 17.1..

Tada financijska priča dobiva potpuno drukčiji ton: fokus više nije samo na tome kako zakrpati rupe, nego kako stvoriti novu vrstu izvora prihoda koja je u skladu s Vašom osobnošću.

Vaša je prednost u siječnju/januaru to što se ne bojite razmišljati izvan zadanih okvira. Vodenjak prirodno ide prema rješenjima koja uključuju tehnologiju, inovacije, zajednice, grupne projekte, freelance rad, novi način umrežavanja. Venera u Vašem znaku naglašava osobni šarm i prepoznatljivost, a Mars dodaje hrabrost da svoje ideje iznesete jasno i bez izmotavanja.

Snaga ovog mjeseca za Vodenjake posebno dolazi do izražaja kada Palas krajem mjeseca ulazi u Ribe.

To otvara prostor da financijske odluke ne donosite samo iz glave, nego i iz dubljeg osjećaja smisla. Mnogi Vodenjaci će se zapitati koliko ih sadašnji način zarađivanja ograničava, te gdje mogu povezati znanje, empatiju i kreativnost u konkretnu uslugu ili projekt.

Umjesto da novac doživljavate isključivo kao rezultat „pametnog plana“, počinjete uviđati da je važan i odnos prema sebi: koliko vjerujete vlastitim idejama, koliko ih spremno iznosite pred druge i koliko dopuštate da se Vaš rad vidi. Upravo tu leži financijski rast tijekom siječnja/januara.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

