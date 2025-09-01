Sudnji dan je BLIŽE NEGO ŠTO BI VAM IKADA PALO NA PAMET?! NASA izračunala kada će doći do kraja života na Zemlji!

Nova studija NASA sugeriše da će kraj života na Zemlji biti uzrokovan talasom globalnog zagrijavanja, jer se Zemlja zagrijava neviđenom brzinom i uskoro može postati nenastanjiva. Naučnici su odredili godinu u kojoj će sav život na Zemlji nestati, daleki datum, ali njegovi uzroci počinju da se pojavljuju, piše espreso.

Istraživači iz NASA koristili su superkompjutere za izračunavanje pretpostavljenog datuma kraja života na Zemlji, u saradnji sa istraživačima sa Univerziteta Toho u Japanu.

Koristeći napredne matematičke modele i kompjuterske simulacije, naučnici su uspjeli da utvrde kako širenje Sunca utiče na kvalitet naše atmosfere i kako će to dovesti do neodrživog zagrijavanja planete.

NASA izračunala kad će doći do kraja života na Zemlji

Naučnici su se oslanjali na majsku solarnu oluju, najtežu u dvije decenije. Kao rezultat toga, došlo je do značajnih promjena u atmosferi planete, nagovještava ono što dolazi.

Studija je predvidjela da će se kraj života na planeti dogoditi 1.000.002.021. godine, oko milijardu godina kasnije, ali situacija će biti kritična za ljudski život na Zemlji ranije, što znači da će životni uslovi biti progresivno teži, zbog zagrijavanja Zemlje uzrokovanog klimatskim promjenama.

Naučnici kažu da će se proizvodnja energije od Sunca povećati u narednim godinama, dostižući tačku u kojoj počinje brzo da zagrijava planete Sunčevog sistema.

Ekstremna vrućina će učiniti površinske uslove tako oštrim da čak i najotporniji organizmi neće moći da prežive na Zemlji, navodi se u studiji.

Istraživači kažu da Zemlja već doživljava ove simptome jer je Sunce bilo veoma aktivno u posljednjih nekoliko mjeseci.

Sa efektima zagrijavanja Sunca, planeta će:

Patiti od nestašice kiseonika

Temperature će početi da rastu

Kvalitet vazduha će se pogoršati

Pokrenuće se postepeni i nepovratni proces promjena

Temperatura planete premašila 1,5 stepeni

Klimatske promjene izazvane ljudskim faktorom takođe će doprineti ovom procesu, jer temperature širom svijeta rastu godišnje. Ledeni brijegovi se lome, a povećana toplota će otopiti led, uzrokujući porast nivoa mora.

Međutim, istraživači kažu da se život na Zemlji neće završiti iznenada, već postepeno i sporim, ali nepovratnim tempom, jer bi ekološki i klimatski uslovi mogli postati teži mnogo manje od maksimuma od milijardu godina.

Međunarodne organizacije i tela pokušavaju da spasu planetu rješavanjem uzroka globalnog zagrevanja, jer je temperatura planete porasla prošle godine premašila 1,5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijsko doba.

